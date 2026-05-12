بيريز يعلن انتخابات مبكرة في ريال مدريد ويتمسك بالرئاسة

أعلن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد الدعوة لإجراء انتخابات مبكرة لمجلس إدارة النادي، رغم استمرار ولايته الحالية حتى عام 2029، مؤكدًا في الوقت نفسه أنه لن يستقيل من منصبه.

وقال بيريز خلال مؤتمر صحفي عقده في المدينة الرياضية للنادي الملكي إنه قرر الترشح مجددًا من أجل الدفاع عن مصالح ريال مدريد، مشيرًا إلى وجود حملات تستهدفه وتستهدف النادي خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف رئيس ريال مدريد أن البعض روج شائعات بشأن إصابته بالسرطان، مؤكدًا أن تلك الأنباء مجرد افتراءات، كما شدد على أنه يواصل العمل بشكل طبيعي رغم الانتقادات بعد خسارة الفريق للألقاب هذا الموسم.

وأكد بيريز أن ريال مدريد حقق خلال فترة رئاسته 66 بطولة في كرة القدم وكرة السلة، بينها 7 ألقاب دوري أبطال أوروبا، مشيرًا إلى أن النادي يعد الأغلى عالميًا وصاحب أعلى الإيرادات وأقوى علامة تجارية في كرة القدم.

كما أوضح أنه سيواصل محاربة الجماعات التي تحاول السيطرة على النادي، مؤكدًا تمسكه بالحفاظ على ملكية ريال مدريد لأعضائه.

