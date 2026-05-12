الدوري المصري

الجونة

0 1
17:00

كهرباء الإسماعيلية

الدوري المصري

فاركو

0 1
17:00

مودرن سبورت

الدوري المصري

وادي دجلة

1 0
20:00

الإسماعيلي

الدوري الإسباني

سيلتا فيجو

2 2
20:00

ليفانتي

الدوري السعودي

النصر

0 0
21:00

الهلال

بيريز يعلن انتخابات مبكرة في ريال مدريد ويتمسك بالرئاسة

كتب : محمد عبد الهادي

09:19 م 12/05/2026
    فلورنتينو بيريز
    فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد
    رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز خلال مؤتمر صحافي في مدريد الاثنين 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2015
    فلورنتينو بيريز
    فلورنتينو بيريز

أعلن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد الدعوة لإجراء انتخابات مبكرة لمجلس إدارة النادي، رغم استمرار ولايته الحالية حتى عام 2029، مؤكدًا في الوقت نفسه أنه لن يستقيل من منصبه.

وقال بيريز خلال مؤتمر صحفي عقده في المدينة الرياضية للنادي الملكي إنه قرر الترشح مجددًا من أجل الدفاع عن مصالح ريال مدريد، مشيرًا إلى وجود حملات تستهدفه وتستهدف النادي خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف رئيس ريال مدريد أن البعض روج شائعات بشأن إصابته بالسرطان، مؤكدًا أن تلك الأنباء مجرد افتراءات، كما شدد على أنه يواصل العمل بشكل طبيعي رغم الانتقادات بعد خسارة الفريق للألقاب هذا الموسم.

وأكد بيريز أن ريال مدريد حقق خلال فترة رئاسته 66 بطولة في كرة القدم وكرة السلة، بينها 7 ألقاب دوري أبطال أوروبا، مشيرًا إلى أن النادي يعد الأغلى عالميًا وصاحب أعلى الإيرادات وأقوى علامة تجارية في كرة القدم.

كما أوضح أنه سيواصل محاربة الجماعات التي تحاول السيطرة على النادي، مؤكدًا تمسكه بالحفاظ على ملكية ريال مدريد لأعضائه.

فلورنتينو بيريز ريال مدريد

المحامي طارق العوضي يكشف مفاجأة في واقعة التعدي على أطفال مدرسة الإسكندرية
المحامي طارق العوضي يكشف مفاجأة في واقعة التعدي على أطفال مدرسة الإسكندرية
زووم

لأول مرة.. فرج عامر يرد على أنباء تصدير منتجات مصانعه لإسرائيل
لأول مرة.. فرج عامر يرد على أنباء تصدير منتجات مصانعه لإسرائيل
زووم

موجة حرارة تضرب المحافظات غدًا.. والأرصاد تكشف المناطق الأكثر سخونة
موجة حرارة تضرب المحافظات غدًا.. والأرصاد تكشف المناطق الأكثر سخونة

