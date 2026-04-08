شهد محيط ملعب "كامب نو"، واقعة مسيئة اليوم الأربعاء، من قبل الجماهير الإسبانية قبل انطلاق مباراة برشلونة و أتلتيكو مدريد في ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ماذا حدث في مباراة برشلونة وأتليتكو مدريد؟

قامت بعض من جماهير فريق أتليتكو مدريد بتوجيه هتافات عنصرية ضد المسلمين، على غرار الأحداث التي شهدتها مباراة مصر وإسبانيا الودية الأخيرة.

وأوضحت صحيفة سبورت الكتالونية أن جماهير أتليتكو مدريد قامت بترديد هتاف "المسلم هو من لا يقفز"، وهو نفس الهتاف الذي تم ترديده في مباراة مصر أمام إسبانيا.

لم تكشف الصحيفة عن سبب هذه الهتافات، بينما رجحت تقارير عالمية أنها موجهة للاعب لامين يامال لاعب برشلونة في محاولة لاستفزازه بصفته خصم أتلتيكو في لقاء الليلة.

