مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

وادي دجلة

2 0
17:00

فاركو

الدوري المصري

غزل المحلة

1 0
20:00

الجونة

دوري أبطال أوروبا

برشلونة

0 1
21:00

اتلتيكو مدريد

دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان

1 0
21:00

ليفربول

الدوري المصري الممتاز - سيدات

المصري

1 4
14:30

الزمالك

الدوري المصري الممتاز - سيدات

الأهلي

12 0
14:30

بيراميدز

جميع المباريات

جماهير أتلتيكو مدريد تكرر واقعة مباراة مصر وإسبانيا.. ماذا حدث؟

كتب : محمد عبد الهادي

09:28 م 08/04/2026

أتليتكو مدريد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهد محيط ملعب "كامب نو"، واقعة مسيئة اليوم الأربعاء، من قبل الجماهير الإسبانية قبل انطلاق مباراة برشلونة و أتلتيكو مدريد في ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ماذا حدث في مباراة برشلونة وأتليتكو مدريد؟

قامت بعض من جماهير فريق أتليتكو مدريد بتوجيه هتافات عنصرية ضد المسلمين، على غرار الأحداث التي شهدتها مباراة مصر وإسبانيا الودية الأخيرة.

وأوضحت صحيفة سبورت الكتالونية أن جماهير أتليتكو مدريد قامت بترديد هتاف "المسلم هو من لا يقفز"، وهو نفس الهتاف الذي تم ترديده في مباراة مصر أمام إسبانيا.

لم تكشف الصحيفة عن سبب هذه الهتافات، بينما رجحت تقارير عالمية أنها موجهة للاعب لامين يامال لاعب برشلونة في محاولة لاستفزازه بصفته خصم أتلتيكو في لقاء الليلة.

إقرأ أيضًا:
لحظة بلحظة.. ليفربول 0 - 1 باريس سان جيرمان بدوري الأبطال

بعد زيارة السنغال.. موتسيبي يزور المغرب الخميس المقبل.. تفاصيل

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أتليتكو مدريد برشلونة دوري أبطال أوروبا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مدرب سيراميكا كليوباترا: توروب سر تفوقنا على فريق الأهلي
مجدي الجلاد: هل كامل الوزير يحظى بقوة ودعم؟ ود. محمود محيي الدين يرد
مصراوى TV

كيف تؤثر الخلافات والعصبية على شرايين القلب؟ جمال شعبان يجبب
نصائح طبية

وائل جسار يوجه رسالة لشعب لبنان بعد الأحداث الأخيرة في بيروت
زووم

حمادة هلال يكشف خلافه مع تامر حسني بسبب "عيش بشوقك" والأخير يرد
زووم

أخبار

المزيد

"اجتماع الجمعة".. إيران تُبلغ الوسطاء: لا جلوس مع الأمريكيين قبل إنهاء حرب لبنان
إيران تدرس الانسحاب من وقف إطلاق النار.. تعرف على السبب
لماذا صعدت إسرائيل هجماتها في لبنان؟.. الأزمات الدولية تكشف لمصراوي
مجزرة في لبنان.. "مئات الضحايا" جراء الضربات الإسرائيلية
تعرف على التصميم الجديد للعملات المعدنية فئة الجنيه و2 جنيه
بعد وقف حرب إيران.. كيف بات لبنان "وحيدًا" في وجه التصعيد؟
تعديل مواعيد قطارات سكك حديد مصر بسبب التوقيت الصيفي - مستند
أول تعليق من الرئيس السيسي على وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران
هبوط قوي في سعر الدولار مقابل الجنيه في أول رد فعل لهدنة الحرب
يتكون من 15 بندا.. ترامب يعلن عن اتفاق طويل الأمد مع إيران