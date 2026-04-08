نجح أتلتيكو مدريد في الفوز على نظيره برشلونة بنتيجة هدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، ضمن مواجهات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

تفاصيل مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد

وسجل هدفي أتلتيكو مدريد كلا من: ألفاريز في الدقيقة 45، ليعزز الكسندر سورلوث أتلتيكو مدريد بهدف ثاني ليصعب المهمة على برشلونة في مباراة العودة.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه لاعب برشلونة باو كوبارسي في الدقيقة 44 من عمر المباراة، ليحرم من مباراة الإياب.

موعد مباراة إياب برشلونة وأتلتيكو مدريد

ومن المقرر أن يستضيف أتلتيكو مدريد نظيره برشلونة، يوم الثلاثاء الموافق 14 أبريل، في تمام الساعة التاسعة مساء، على ملعب ميتروبوليتانو معقل أتلتيكو.