اكتسحت البطلة المصرية فريدة خليل منافستها الإسرائيلية بنتيجة 15-8، لتتأهل إلى دور الـ32 ببطولة العالم للشباب لسلاح سيف المبارزة، مؤكدة حضورها القوي بين أبرز لاعبات هذه الفئة.

وجاء التأهل بعد أداء مميز، حيث فرضت فريدة سيطرتها على مجريات النزال منذ البداية، ونجحت في توسيع الفارق تدريجيًا حتى حسمت المواجهة لصالحها، لتواصل مشوارها بثبات في البطولة.

في سياق متصل، تستضيف مصر المرحلة الأولى من سلسلة كأس العالم للخماسي الحديث 2026 على ملاعب استاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 7 إلى 13 أبريل، بمشاركة نحو 400 لاعب ولاعبة يمثلون 42 دولة، في نسخة تعكس الثقة الدولية في قدرات التنظيم المصرية.



