الدوري المصري

طلائع الجيش

- -
17:00

البنك الأهلي

الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

- -
17:00

الاتحاد السكندري

الدوري المصري

المقاولون العرب

- -
20:00

الإسماعيلي

الدوري الأوروبي

بولونيا

- -
21:00

أستون فيلا

دوري المؤتمر الأوروبي

ماينز

- -
21:00

ستراسبورج

دوري المؤتمر الأوروبي

شاختار دونيتسك

- -
21:00

الكمار

تحت أنظار صلاح.. باريس سان جيرمان يضرب ليفربول بثنائية في دوري الأبطال

كتب : محمد عبد الهادي

08:41 م 08/04/2026 تعديل في 11:09 م

ليفربول

حقق فريق باريس سان جيرمان، فوزًا كبيرًا علي نظيره ليفربول بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسجل أهداف المباراة كل من دوي في الدقيقة 11، ثم كفاراتسخيليا في الدقيقة 65.

وشهدت المباراة تواجد محمد صلاح علي مقاعد البدلاء، ليخسر الريدز بثنائية تحت أنظار ويصبح قاب قوسين من توديع البطولة في انتظار مباراة العودة الأسبوع المقبل.

تشكيل ليفربول لمواجهة باريس سان جيرمان

حراسة المرمى: مامارداشفيلي.

خط الدفاع: جوميز، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، ميلوس كيركيز.

خط الوسط: جرافينبرخ، أليكسيس ماك أليستر.

خط الوسط الهجومي: فريمبونج، دومينيك سوبوسلاي، فلوريان فيرتز.

خط الهجوم: هوجو إيكتيكي.

تشكيل باريس سان جيرمان لمواجهة ليفربول

حراسة المرمى: سافونوف.

الدفاع: أشرف حكيمي- ماركينيوس- باتشو- نونو مينديش.

الوسط: زائير إميري- فيتينيا- نيفيز.

الهجوم: دوي- ديمبيلي- كفاراتسخيليا.

متابعة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان

الدقيقة 1: انطلاق المباراة

الدقيقة 2: سيطرة واستحواذ من أصحاب الأرض باريس سان جيرمان

الدقيقة 10: باريس سان جيرمان يسجل الهدف الأول عن طريق يزيري دوي.

الدقيقة 17: ضغط متواصل من لاعبي ليفربول لإدراك التعادل ولكن دون ترجمة لأهداف

الدقيقة 28: حكم المباراة أشهر البطاقة الصفراء لصالح جو جوميز لاعب ليفربول

الدقيقة 38: ديزيري دوي لاعب بايس سدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء ولكن حارس ليفربول تصدى لها بثبات.

الدقيقة 41: عثمان ديمبلي سدد بباطن القدم من داخل منطقة الجزاء ولكن وصلت سهلة إلى أحضان حارس ليفربول.

الدقيقة 45: انتهاء الشوط الأول بتقدم باريس سان جيرمان بهدف نظيف علي ليفربول.

الدقيقة 46: انطلاق مجريات الشوط الثاني من مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان.

الدقيقة 51: أشرف حكيمي أرسل عرضية أرضية من الجهة اليمنى داخل منطقة الجزاء ولكن اصطدمت في دفاع ليفربول.

الدقيقة 65: باريس سان جيرمان يسجل الهدف الثاني عن طريق كفاراتسخيليا.

الدقيقة 71: حكم اللقاء يلغي قرار احتساب ركلة جزاء لباريس سان جيرمان.

الدقيقة 78: مدرب ليفربول يجري 4 تبديلات بدخول إيزاك وروبرتسون وجاكبو وجونز وخروج فيرتز وسوبوسلاي وإيكتيكي وكيركيز

الدقيقة 90: الحكم يحتسب 3دقائق وقت بدل ضائع

الدقيقة 90+3: نهاية اللقاء بفوز باريس سان جيرمان بثنائية نظيفة.

فيديو قد يعجبك



"كنا نعتقد أن الهدنة تشملنا".. لبنانيون يروون كابوس غارات الـ10 دقائق
حكايات الناس

"كنا نعتقد أن الهدنة تشملنا".. لبنانيون يروون كابوس غارات الـ10 دقائق
فيديو صادم.. سقوط لعبة ملاهي في الهند وهذا ما حدث للركاب
علاقات

فيديو صادم.. سقوط لعبة ملاهي في الهند وهذا ما حدث للركاب
الإمارات تدين بشدة الهجوم على قنصلية إسرائيل في اسطنبول
شئون عربية و دولية

الإمارات تدين بشدة الهجوم على قنصلية إسرائيل في اسطنبول
مواجهة مُرة وصدمة وبكاء في صمت.. ماذا حدث في جلسة إعدام "غرام" بالجيزة؟
حوادث وقضايا

مواجهة مُرة وصدمة وبكاء في صمت.. ماذا حدث في جلسة إعدام "غرام" بالجيزة؟
الحياة قبل المنبهات.. 10 طرق غريبة استيقظ بها البشر صباحا
علاقات

الحياة قبل المنبهات.. 10 طرق غريبة استيقظ بها البشر صباحا

أخبار

المزيد

"اجتماع الجمعة".. إيران تُبلغ الوسطاء: لا جلوس مع الأمريكيين قبل إنهاء حرب لبنان
إيران تدرس الانسحاب من وقف إطلاق النار.. تعرف على السبب
لماذا صعدت إسرائيل هجماتها في لبنان؟.. الأزمات الدولية تكشف لمصراوي
مجزرة في لبنان.. "مئات الضحايا" جراء الضربات الإسرائيلية
تعرف على التصميم الجديد للعملات المعدنية فئة الجنيه و2 جنيه
بعد وقف حرب إيران.. كيف بات لبنان "وحيدًا" في وجه التصعيد؟
تعديل مواعيد قطارات سكك حديد مصر بسبب التوقيت الصيفي - مستند
أول تعليق من الرئيس السيسي على وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران
هبوط قوي في سعر الدولار مقابل الجنيه في أول رد فعل لهدنة الحرب
يتكون من 15 بندا.. ترامب يعلن عن اتفاق طويل الأمد مع إيران