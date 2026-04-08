تواجد والدة بطلة الإسكواش المصرية نور الشربيني، في بطولة الجونة الدولية المقامة حاليًا لدعم نجلته بعد تأهلها لنصف النهائي.

وتمكنت نور الشربيني اليوم الأربعاء، من تحقيق فوزًا مستحقًا على الماليزية سيفاسانغاري سوبْرامانيام، المصنفة السادسة عالميًا، في دور الربع النهائي.

وفازت نور الشربيني بنتيجة 3-0، وجاءت نتائج الأشواط على النحو التالي: 12-10، 11-8، 11-9، لتؤكد تفوقها وتواصل مشوارها بثبات نحو المنافسة على اللقب، حاصدة بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي.

