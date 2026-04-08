فيديو هدف أتليتكو مدريد العالمي في مرمى برشلونة في دوري أبطال أوروبا
كتب : محمد الميموني
أتليتكو مدريد
يواجه فريق أتليتكو مدريد نظيره فريق برشلونة اليوم الأربعاء٬ ضمن منافسات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
وسجل لاعب فريق أتليتكو مدريد جوليان ألفاريز الهدف الأول في مرمي فريق برشلونة في الدقيقة ال٤٥ من عمر الشوط الأول من المباراة.
وانتهى الشوط الأول بتقدم فريق أتليتكو مدريد على نظيره فريق برشلونة بهدف دون رد فعل.
هدف أتليتكو مدريد في شباك برشلونة
ألفاريز يهدي أتليتيكو مدريد التقدم بهدف من ركلة حرة مباشرة 🥅⚽️#دوري_أبطال_أوروبا | #برشلونة | #أتليتيكو_مدريد pic.twitter.com/NSHEOQ3vUe— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 8, 2026
