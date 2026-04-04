الدوري المصري

المقاولون العرب

جنوى

ميلان

في حافلة مكشوفة.. لاعبو منتخب العراق يحتفلون بالتأهل إلى كأس العالم

كتب : هند عواد

11:21 ص 04/04/2026
  • عرض 9 صورة
    استقبال جماهيري للاعبي العراق (1)
    استقبال جماهيري للاعبي العراق (6)
    أيمن حسين يحمل صورة مدربه في الاحتفالات (2)
    استقبال جماهيري للاعبي العراق (3)
    استقبال جماهيري للاعبي العراق (4)
    استقبال جماهيري للاعبي العراق (5)
    أيمن حسين يحمل صورة مدربه في الاحتفالات (1)
    استقبال جماهيري للاعبي العراق (2)

احتفل لاعبو منتخب العراق المحليون بإنجازهم المتمثل في الصعود إلى كأس العالم بعد غياب 40 عامًا، وسط حشد شعبي في العاصمة بغداد.

احتفال شعبي للاعبي منتخب العراق

استقبل آلاف الجماهير العراقية لاعبي منتخب أسود الرافدين صباح اليوم، بعد استقلالهم حافلة مكشوفة في بغداد.

وغاب عن حافلة المنتخب العراقي اللاعبون المحترفون والمدرب جراهام أرنولد، الذين عادوا إلى دورياتهم بعد انتهاء نهائي الملحق في المكسيك.

وحرص أيمن حسين، قائد المنتخب العراقي، على تكريم جراهام أرنولد المدير الفني للمنتخب رغم غيابه عن الاحتفال، حيث ظهر حسين في وسط الحافلة وهو يحمل صورة المدرب الأسترالي.

إنجاز تاريخي لمنتخب العراق

تأهل منتخب العراق إلى كأس العالم 2026 بعد غياب 40 عامًا، عقب الفوز على منتخب بوليفيا بهدفين مقابل هدف.

واستقبل رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، لاعبي أسود الرافدين أمس الجمعة، قبل أن يخرج اللاعبون في مسيرة شعبية للاحتفال.

منتخب العراق كأس العالم 2026 جراهام أرنولد

احذر تناوله.. نوع أسماك سام وقد يؤدي إلى الوفاة
احذر تناوله.. نوع أسماك سام وقد يؤدي إلى الوفاة
