في حافلة مكشوفة.. لاعبو منتخب العراق يحتفلون بالتأهل إلى كأس العالم

أول تعليق من هنا جودة بعد إنجازها في كأس العالم لتنس الطاولة

احتفل لاعبو منتخب العراق المحليون بإنجازهم المتمثل في الصعود إلى كأس العالم بعد غياب 40 عامًا، وسط حشد شعبي في العاصمة بغداد.

احتفال شعبي للاعبي منتخب العراق

استقبل آلاف الجماهير العراقية لاعبي منتخب أسود الرافدين صباح اليوم، بعد استقلالهم حافلة مكشوفة في بغداد.

وغاب عن حافلة المنتخب العراقي اللاعبون المحترفون والمدرب جراهام أرنولد، الذين عادوا إلى دورياتهم بعد انتهاء نهائي الملحق في المكسيك.

وحرص أيمن حسين، قائد المنتخب العراقي، على تكريم جراهام أرنولد المدير الفني للمنتخب رغم غيابه عن الاحتفال، حيث ظهر حسين في وسط الحافلة وهو يحمل صورة المدرب الأسترالي.

إنجاز تاريخي لمنتخب العراق

تأهل منتخب العراق إلى كأس العالم 2026 بعد غياب 40 عامًا، عقب الفوز على منتخب بوليفيا بهدفين مقابل هدف.

واستقبل رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، لاعبي أسود الرافدين أمس الجمعة، قبل أن يخرج اللاعبون في مسيرة شعبية للاحتفال.

بالدموع.. هنا جودة تودع بطولة العالم لتنس الطاولة بالهزيمة من الأولى عالميا



