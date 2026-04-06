مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

0 0
17:00

بتروجت

الدوري المصري

زد

0 0
20:00

المقاولون العرب

الدوري الإيطالي

يوفنتوس

2 0
18:00

جنوى

جميع المباريات

الأهلي نافيًا استقالة وليد صلاح الدين: سنتخذ الإجراءات القانونية ضد الناشر

كتب : مصراوي

09:34 م 06/04/2026 تعديل في 09:58 م

شعار النادي الأهلي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قرر مجلس إدارة النادي النادي الأهلي، اتخاذ الإجراءات القانونية، ضد أحد المواقع الإخبارية، بسبب ما وصفه نشر خبر غير صحيح باستقالة وليد صلاح الدين مدير الكرة بالنادي.

وكشف النادي الأهلي في بيان رسمي اليوم الإثنين الموافق 6 أبريل الجاري، عن اتجاهه لاتخاذ هذه الإجراءات.

نص بيان النادي الأهلي:

وذكر الأهلي في بيانه، أنه يحترم ويقدر كافة وسائل الإعلام، مضيفًا:"كل ما نشره أحد المواقع الإخبارية عن قيام الكابتن وليد صلاح الدين مدير الكرة بتقديم استقالته، كلام عار تمامًا من الصحة، ويتنافى مع الواقع".

وأشار الأحمر في بيانه، إلى أن أحد المواقع الإخبارية، نشر هذا الخبر الكاذب قبل ساعات قليلة من المباراة الأولى للأهلي في المرحلة الحاسمة لتحديد بطل الدوري.

وأوضح الأحمر أن نشر هذا الخبر قبل ساعات قليلة من المباراة الأولى للفريق في المرحلة الحاسمة للدوري، يثير علامات الاستفهام وينال من المصداقية، والنادي سوف يتخذ كافة الإجراءات القانونية حيال ذلك.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا:

ويلاقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا غدا، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

ومن المقرر إقامة المباراة غدا الثلاثاء 7 أبريل الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري "دوري نايل".

ويدخل الأحمر مباراة الغد، هو يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري "دوري نايل"، برصيد 43 نقطة جمعهم من 20 مباراة بالمسابقة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

النادي الأهلي الدوري المصري الأهلي وسيراميكا كليوباترا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"غياب كامويش".. توروب يعلن قائمة الأهلي لمواجهة سيراميكا بالدوري المصري
رياضة محلية

حقيقة تغيير مواعيد امتحانات نهاية العام 2026.. التفاصيل كاملة
مدارس

بمناسبة شم النسيم.. الاثنين القادم إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالدولة
أخبار مصر

مي الغيطي تروج لفيلم "The Mummy" في شوارع لوس أنجلوس
زووم

رياضة محلية

أخبار

المزيد

