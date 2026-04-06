قرر مجلس إدارة النادي النادي الأهلي، اتخاذ الإجراءات القانونية، ضد أحد المواقع الإخبارية، بسبب ما وصفه نشر خبر غير صحيح باستقالة وليد صلاح الدين مدير الكرة بالنادي.

وكشف النادي الأهلي في بيان رسمي اليوم الإثنين الموافق 6 أبريل الجاري، عن اتجاهه لاتخاذ هذه الإجراءات.

نص بيان النادي الأهلي:

وذكر الأهلي في بيانه، أنه يحترم ويقدر كافة وسائل الإعلام، مضيفًا:"كل ما نشره أحد المواقع الإخبارية عن قيام الكابتن وليد صلاح الدين مدير الكرة بتقديم استقالته، كلام عار تمامًا من الصحة، ويتنافى مع الواقع".

وأشار الأحمر في بيانه، إلى أن أحد المواقع الإخبارية، نشر هذا الخبر الكاذب قبل ساعات قليلة من المباراة الأولى للأهلي في المرحلة الحاسمة لتحديد بطل الدوري.

وأوضح الأحمر أن نشر هذا الخبر قبل ساعات قليلة من المباراة الأولى للفريق في المرحلة الحاسمة للدوري، يثير علامات الاستفهام وينال من المصداقية، والنادي سوف يتخذ كافة الإجراءات القانونية حيال ذلك.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا:

ويلاقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا غدا، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

ومن المقرر إقامة المباراة غدا الثلاثاء 7 أبريل الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري "دوري نايل".

ويدخل الأحمر مباراة الغد، هو يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري "دوري نايل"، برصيد 43 نقطة جمعهم من 20 مباراة بالمسابقة.

"صفقة القرن".. شباب بلوزداد يفاوض بيتسو موسيماني قبل مواجهة الزمالك

من الصعب مشاهدته بهذا الأداء.. شيرر يتحدث عن تراجع مستوى محمد صلاح مع ليفربول



