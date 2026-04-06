الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

0 0
17:00

بتروجت

الدوري الإيطالي

يوفنتوس

2 0
18:00

جنوى

الدوري الإيطالي

نابولي

0 0
20:45

ميلان

إعلان

من الصعب مشاهدته بهذا الأداء.. شيرر يتحدث عن تراجع مستوى محمد صلاح مع ليفربول

كتب : يوسف محمد

08:42 م 06/04/2026 تعديل في 08:44 م
    محمد صلاح
    محمد صلاح وسلوت
    محمد صلاح من مران ليفربول
    محمد صلاح وسلوت
    محمد صلاح وعمر مرموش (1)
    محمد صلاح بمران ليفربول
    محمد صلاح
    محمد صلاح (1)
    محمد صلاح (1)

أعرب النجم الإنجليزي آلان شيرر أسطورة نادي نيوكاسل يونايتد، عن حزنه الشديد بسبب تراجع مستوى محمد صلاح نجم الريدز خلال الفترة الماضية.

ويستعد النجم المصري محمد صلاح لمغادرة الريدز بنهاية الموسم الحالي 2025-2026، حيث كان النجم المصري أعلن في وقت سابق عبر حساباته الرسمية، على مواقع التواصل الاجتماعي الرحيل عن الفريق الإنجليزي بنهاية الموسم.

تصريحات آلان شيرر عن محمد صلاح

وقال شيرر في تصريحات، نقلها موقع "rousing the kop": "محمد صلاح كان بعيد كل البعد عن مستواه أمام مان سيتي، أتيحت له فرصة خطيرة للتسجيل لم يتمكن من ترجمتها لهدف، بالإضافة إلى إهداره ركلة جزاء".

وأضاف: "من الصعب مشاهدة لاعب بحجم محمد صلاح، يمر بمثل هذه الأوقات الصعبة وتراجع مستوى كبير خلال الموسم الحالي 2025-2026".

نتيجة مباراة مان سيتي وليفربول

وكان محمد صلاح أهدر ركلة جزاء أمام مان سيتي، يوم السبت الماضي في اللقاء الذي جمع بين الفريقين، ضمن منافسات ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وحقق فريق مان سيتي فوزا كبيرا على حساب نظيره ليفربول، يوم السبت الماضي بنتيجة أربعة أهداف دون مقابل، ليضمن التأهل لنصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

أرقام محمد صلاح مع ليفربول خلال الموسم الحالي

وشارك صلاح خلال الموسم الحالي رفقة فريق ليفربول، في 35 مباراة بكافة البطولات ساهم خلالهم في 19 هدفا، بواقع تسجيل 10 أهداف وتقديم 9 تمريرات حاسمة.

موعد مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

وفي سياق متصل يستعد محمد صلاح رفقة ليفربول لملاقاة باريس سان جيرمان الفرنسي، يوم الأربعاء المقبل، في إطار منافسات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

إعلان

إعلان

