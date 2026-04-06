مي الغيطي تروج لفيلم "The Mummy" في شوارع لوس أنجلوس

كتب : مروان الطيب

06:21 م 06/04/2026
    البوسترات الدعائية تجتاح شوارع لوس أنجلوس
    مي الغيطي مع فريق عمل الفيلم
    بوستر فيلم المومياء
    مي الغيطي مع نجوم الفيلم

تواصل الفنانة مي الغيطي الترويج لفيلمها العالمي المرتقب "The Mummy" المقرر عرضه بدور العرض السينمائي حول العالم يوم 17 أبريل الجاري.

ونشرت مي الغيطي صورا لها أثناء وجودها بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية، كشفت خلالها عن اجتياح بوسترات الفيلم المدينة، وحرصت على التقاط العديد من الصور التذكارية مع أبطال الفيلم المنتظر وكتبت مي الغيطي على الصور: "مستعدين؟، احصلوا على تذاكركم الان، 17 أبريل حول العالم، ويعرض في مصر أولا يوم 16 أبريل".

كواليس فيلم "The Mummy"

تدور أحداث الفيلم في إطار من الرعب والإثارة حول اختفاء ابنة صحفي في الصحراء دون أثر، وبعد ثماني سنوات، تُصدم العائلة عندما تعود إليهم، إذ يتحول ما كان من المفترض أن يكون لقاءً سعيداً إلى كابوس مرعب.

يشارك ببطولة الفيلم مجموعة من النجوم هم جاك رينور، لايا كوستا، ماي قلماوي، ناتالي جريس، تأليف لي كرونين وإيدي كيني، إخراج لي كرونين.

آخر مشاركات مي الغيطي على شاشة السينما

كانت آخر مشاركات مي الغيطي على شاشة السينما بفيلم "شوجر دادي" عام 2023.

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول رجل يمر بأزمة منتصف العمر، وتقوده مراهقته المتأخرة إلى إقامة علاقة سرية مع راقصة، لتنقلب حياته وحياة أسرته رأساً على عقب.

وشارك ببطولة الفيلم كل من ليلى علوي، بيومي فؤاد، تامر هجرس، مصطفى غريب، فرح الزاهد، حمدي الميرغني، تأليف لؤي السيد، إخراج محمود كريم.


