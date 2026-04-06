يستضيف ملعب سانتياجو برنابيو، مباراة من العيار الثقيل عندما يواجه فريق ريال مدريد نظيره بايرن ميونخ في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2025/26.

وفاز ريال مدريد على فريق مانشستر سيتي في ذهاب وإياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بنتيجة 5 -1.

بينما فاز فريق بايرن ميونخ في ذهاب وإياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على نظيره فريق أتالانتا بنتيجة 10 - 2.

موعد مباراة ريال مدريد و بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

من المقرر أن تقام مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة 10 مساءً على ستاد "سانتياجو برنابيو".

وتقام المباراة عبر قناة بي إن سبورت HD1.

مواجهات الفريقين في دوري أبطال أوروبا

وتعد مباراة الغد هي المباراة رقم 29، التي تجمع بين الفريقين في مختلف البطولات، حيث سبق وتواجها معا في 28 مباراة من قبل.

وخلال 28 مباراة سابقة جمعت بين الفريقين، تمكن فريق ريال مدريد من تحقيق الفوز على الفريق البافاري، في 12 مباراة، تلقى الهزيمة في مثلهم وحضر التعادل في 4 لقاءات.