موعد مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

كتب : محمد الميموني

08:11 م 06/04/2026
يستضيف ملعب سانتياجو برنابيو، مباراة من العيار الثقيل عندما يواجه فريق ريال مدريد نظيره بايرن ميونخ في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2025/26.

وفاز ريال مدريد على فريق مانشستر سيتي في ذهاب وإياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بنتيجة 5 -1.

بينما فاز فريق بايرن ميونخ في ذهاب وإياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على نظيره فريق أتالانتا بنتيجة 10 - 2.

موعد مباراة ريال مدريد و بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

من المقرر أن تقام مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة 10 مساءً على ستاد "سانتياجو برنابيو".

وتقام المباراة عبر قناة بي إن سبورت HD1.

مواجهات الفريقين في دوري أبطال أوروبا

وتعد مباراة الغد هي المباراة رقم 29، التي تجمع بين الفريقين في مختلف البطولات، حيث سبق وتواجها معا في 28 مباراة من قبل.

وخلال 28 مباراة سابقة جمعت بين الفريقين، تمكن فريق ريال مدريد من تحقيق الفوز على الفريق البافاري، في 12 مباراة، تلقى الهزيمة في مثلهم وحضر التعادل في 4 لقاءات.

دموع الفرح على باب المحكمة.. والدة "طفلة دهشور": الإعدام برد قلبي على بنتي
حوادث وقضايا

دموع الفرح على باب المحكمة.. والدة "طفلة دهشور": الإعدام برد قلبي على بنتي
حقيقة تعليق الدراسة يومي الأربعاء والخميس بسبب التقلبات الجوية
مدارس

حقيقة تعليق الدراسة يومي الأربعاء والخميس بسبب التقلبات الجوية
ترامب: صباح الأربعاء قد لا توجد إيران على الخريطة
شئون عربية و دولية

ترامب: صباح الأربعاء قد لا توجد إيران على الخريطة
لمدة 20 ساعة.. قطع المياه عن 5 مناطق في الإسكندرية غدًا
أخبار المحافظات

لمدة 20 ساعة.. قطع المياه عن 5 مناطق في الإسكندرية غدًا
ترامب: 155 طائرة و200 جندي شاركوا في عملية إنقاذ الطيار الأمريكي الثاني
شئون عربية و دولية

ترامب: 155 طائرة و200 جندي شاركوا في عملية إنقاذ الطيار الأمريكي الثاني

لمدة 20 ساعة.. قطع المياه عن 5 مناطق في الإسكندرية غدًا
تنظيم الاتصالات يكشف تفاصيل الشريحة المخصصة للأطفال
الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف سفينة هجومية وحاملة مروحيات أمريكية
واشنطن تتسلم رد إيران على مقترح وقف الحرب |تفاصيل
مخالفات البناء.. ما مصير أصحاب نموذج 3 تصالح بعد إنذار السداد العاجل؟
شروط وإجراءات جديدة لإصدار تصاريح العمل للمصريين في الإمارات
دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق