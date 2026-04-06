دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد

- -
21:00

بايرن ميونيخ

دوري أبطال أوروبا

سبورتينج لشبونة

- -
21:00

أرسنال

الدوري المصري

سموحة

- -
17:00

إنبي

مدرب مانشستر سيتي يعلن رحيل نجم الفريق بنهاية الموسم.. ما التفاصيل؟

كتب : محمد عبد السلام

10:37 م 06/04/2026

برناردو سيلفا يقترب من الرحيل عن مانشستر سيتي

أعلن بيب ليندرز، المدرب المساعد في مانشستر سيتي، أن قائد الفريق برناردو سيلفا سيغادر النادي مع نهاية الموسم الجاري، بعد مسيرة حافلة بالإنجازات.

تفاصيل رحيل برناردو سيلفا

ومن المنتظر أن يرحل لاعب الوسط البرتغالي، البالغ من العمر 31 عاما، في صفقة انتقال حر عقب انتهاء عقده، وذلك بعد تسع سنوات قضاها مع الفريق السماوي، حقق خلالها العديد من الألقاب، أبرزها ستة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، إضافة إلى التتويج بدوري أبطال أوروبا.

تصريحات ليندرز

وفي تصريحات نقلتها شبكة بي بي سي، قال ليندرز: "لكل قصة جميلة نهاية، وأتمنى له الاستمتاع بفترته الأخيرة مع الفريق، حيث لم يتبق سوى ستة أسابيع. إنه يستحق وداعا يليق بما قدمه".

تاريخ برناردو سيلفا مع السيتي

يذكر أن سيلفا انضم إلى مانشستر سيتي قادما من موناكو عام 2017 مقابل نحو 43.5 مليون جنيه إسترليني، وخاض منذ ذلك الحين 450 مباراة بقميص الفريق.

ما الوجهة المقبلة لسيلفا

وبعد رحيله المرتقب، تتجه أنظار سيلفا إلى عدة خيارات محتملة، سواء بمواصلة مشواره في أوروبا أو خوض تجربة جديدة في الدوري الأمريكي أو السعودي.

