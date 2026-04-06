الدوري الإيطالي

يوفنتوس

2 0
18:00

جنوى

الدوري الإيطالي

نابولي

- -
20:45

ميلان

الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

0 0
17:00

بتروجت

"نتائج متساوية".. تاريخ مواجهات ريال مدريد وبايرن ميونخ قبل مباراة الغد

كتب : يوسف محمد

06:54 م 06/04/2026
    لاعبي ريال مدريد (1)
    ريال مدريد
    ريال مدريد
    ريال مدريد الإسباني

يلاقي فريق ريال مدريد الإسباني نظيره بايرن ميونخ الألماني غدا الثلاثاء الموافق 7 أبريل الجاري، في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026.

ويحل فريق بايرن ميونخ الألماني ضيفا على حساب نظيره ريال مدريد الإسباني، غدا الثلاثاء 7 أبريل الجاري، على ملعب "سانتياجو برنابيو" في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026.

ومن المقرر إقامة مباراة الغد بين ريال مدريد وبايرن ميونخ غدا، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، في إطار ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

تاريخ مواجهات ريال مدريد وبايرن ميونخ

وتعد مباراة الغد هي المباراة رقم 29، التي تجمع بين الفريقين في مختلف البطولات، حيث سبق وتواجها معا في 28 مباراة من قبل.

وخلال 28 مباراة سابقة جمعت بين الفريقين، تمكن فريق ريال مدريد من تحقيق الفوز على الفريق البافاري، في 12 مباراة، تلقى الهزيمة في مثلهم وحضر التعادل في 4 لقاءات.

وسجل لاعبو ريال مدريد في مرمى بايرن ميونخ 46 هدفا وتلقت شباكهم 45 هدفا.

الهداف التاريخي لمواجهات ريال مدريد وبايرن ميونخ

ويحتل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد السابق، صدارة ترتيب الهدافين التاريخيين لمواجهات الفريقين معا برصيد 9 أهداف.

والجدير بالذكر أن ريال مدريد تأهل إلى هذا الدور من البطولة، بعدما تفوق على حساب نظيره مان سيتي الإنجليزي في دوري الـ16 بالبطولة.

مي الغيطي تروج لفيلم "The Mummy" في شوارع لوس أنجلوس
مي الغيطي تروج لفيلم "The Mummy" في شوارع لوس أنجلوس
