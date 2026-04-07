خطف وتزوير.. الداخلية تكشف تفاصيل عودة طفلة بعد 12 عامًا من الغياب

أصدرت وزارة الداخلية بيانا، اليوم الثلاثاء، كشفت فيه حقيقة ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن اختطاف طفلة من أهليتها منذ 12 عاما.

قالت الوزارة في بيانها، إنه في إطار كشف ملابسات ما تم تداوله بعدد من الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي وأحد البرامج التليفزيونية بشأن اختطاف طفلة من أهليتها منذ 12 عاما، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين قيام إحدى السيدات "عاملة نظافة– مقيمة بدائرة قسم شرطة الوايلي" باختطاف الطفلة المذكورة خلال عام 2014 وقيامها بتزوير أوراق ثبوتية لها بإسم "كريمة زوجها" للحيلولة دون العثور عليها.

وأضافت الوزارة، أن المذكورة استخراجت شهادة وفاة مزورة لزوجها "آنذاك" لإبراز كون الطفلة يتيمة بغرض التربح غير المشروع من خلال استجداء المواطنين والجمعيات الخيرية.

وأشارت إلى أنه أمكن تحديد مكان تواجد الفتاة المتغيبة وضبط مرتكبة الواقعة، وبمواجهتها أقرت بإرتكابها الواقعة على النحو المشار إليه، كما أمكن التوصل لوالدي الفتاة المخطوفة "مقيمان بدائرة قسم شرطة الظاهر" وتم التأكد من صحة نسبها، وتسليمها لهما، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.