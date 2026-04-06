أعلن المدرب البرازيلي كوكا، المدير الفني لنادي سانتوس، غياب نجمه نيمار عن المواجهة المرتقبة أمام كوينكا، ضمن افتتاح دور المجموعات لبطولة كوبا سود أمريكانا، بسبب إصابة في الركبة.

تفاصيل إصابة نيمار

وخلال المؤتمر الصحفي، أوضح كوكا أن نيمار لن يكون متاحا للمباراة المقبلة، مشيرا إلى أن اللاعب ابتعد عن التدريبات لمدة تتراوح بين أربعة إلى خمسة أيام، ويخضع حاليا لبرنامج تأهيلي مكثف من أجل التعافي والعودة في أقرب وقت.

مباراة سانتوس و ريمو

وكان نيمار قد ساهم في فوز فريقه على ريمو بهدفين دون رد، ضمن الجولة السابعة من الدوري البرازيلي، في مباراة شهدت توترا بينه وبين أحد لاعبي الفريق المنافس، ما أسفر عن حصول كلا اللاعبين على بطاقة صفراء.

وأفادت تقارير صحفية، من بينها ما نقلته صحيفة ذا صن، نقلا عن وسائل إعلام برازيلية، أن اللاعب قد يواجه عقوبة تأديبية قاسية، قد تصل إلى الإيقاف لعدة مباريات، بسبب تصريحات حادة أدلى بها بحق الحكم، استخدم فيها تعبيرات وصفت بأنها غير لائقة ومسيئة.