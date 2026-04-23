الدوري المصري

المقاولون العرب

- -
17:00

الاتحاد السكندري

الدوري المصري

الزمالك

- -
20:00

بيراميدز

الدوري المصري

غزل المحلة

- -
20:00

بتروجت

الدوري الإسباني

رايو فاييكانو

- -
20:00

اسبانيول

بطولة أفريقيا للأندية للكرة الطائرة

الكاميرون الرياضي

- -
20:00

الأهلي

"إصابة النجم وأحد الجماهير".. برشلونة يهزم سيلتا فيجو ويعزز صدارة الليجا

كتب : نهي خورشيد

12:20 ص 23/04/2026

برشلونة وسيلتا فيجو

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة فوزاً صعباً على نظيره سيلتا فيجو بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمعهما ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري الإسباني للموسم الجاري.

هدف برشلونة في سيلتا فيجو

وسجل هدف المباراة الوحيد النجم الشاب لامين يامال في الدقيقة 40 من ركلة جزاء، ليمنح الفريق الكتالوني أفضلية أنهى بها الشوط الأول متقدماً بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني، أحرز فيران توريس هدفاً ثانياً لبرشلونة في الدقيقة 56، قبل أن يتم إلغاؤه بعد العودة لتقنية الفيديو.

إصابات برشلونة في اللقاء

وشهدت المباراة تعرض لامين يامال لإصابة عضلية قوية في عضلة الفخذ خلال الدقائق الأخيرة من الشوط الأول ليغادر أرضية الملعب في الدقيقة 45، ويشارك بدلاً منه روني باردجي.

وبحسب تقارير إسبانية، فإن الفحوصات الأولية تشير إلى احتمال تعرض اللاعب لتمزق في العضلة الخلفية، مما قد يتسبب في غيابه لمدة تصل إلى 6 أسابيع.

كما تلقى الفريق ضربة جديدة بإصابة البرتغالي جواو كانسيلو خلال الشوط الأول، إذ غادر اللقاء دون الكشف عن طبيعة إصابته في انتظار نتائج الفحوصات الطبية.

وتوقفت المباراة لمدة 8 دقائق بسبب تعرض أحد الجماهير لوعكة صحية في المدرجات، قبل أن تُستأنف بشكل طبيعي.

رقم خاص لامين يامال

وخاض لامين يامال مباراته رقم 100 تحت قيادة المدرب الألماني هانز فليك ليواصل بذلك تقديم أرقام مميزة مع الفريق.

ويعد يامال من أبرز عناصر برشلونة، إذ يتساوى مع كوبارسي في عدد المشاركات، كما يحتل المركز الثاني في صناعة الأهداف برصيد 38 تمريرة حاسمة خلف توماس مولر "44 أسيست".

كما يأتي في المركز الرابع بقائمة هدافي فليك التاريخيين برصيد 41 هدفًا، خلف روبرت ليفاندوفسكي ورافينيا وتوماس مولر.

ترتيب البارسا عقب اللقاء

وبهذا الانتصار، عزز برشلونة صدارته لجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 82 نقطة، موسعاً الفارق مع ريال مدريد صاحب المركز الثاني إلى 9 نقاط "73 نقطة".

مباريات برشلونة المتبقية في الدوري:

خيتافي × برشلونة – 25 أبريل 2026

أوساسونا × برشلونة – 2 مايو 2026

برشلونة × ريال مدريد – 10 مايو 2026

ألافيس × برشلونة – 13 مايو 2026

برشلونة × ريال بيتيس – (يحدد لاحقًا)

فياريال × برشلونة – (يحدد لاحقًا)

انتشار الجدري بين أطفال غزة وسط أزمة صحية وإنسانية متفاقمة
أسماء أبو اليزيد تظهر مع زوجها في نيويورك.. والجمهور:"حامل في الشهر الكام"-
هل يقود جوزيه جوميز الأهلي؟.. وكيل المدرب يجيب
طلبات إحاطة بسبب ارتفاع إيجارات أراضي "الأوقاف".. ومطالب باستدعاء الوزير
نهاد أبوالقمصان قانون الأسرة مش اجتماعي صافي لكن صراع قوة
وزير المالية: زيادات غير مسبوقة فى أجور العاملين بالدولة بداية من يوليو
وزير المالية: تحديد سعر صرف الدولار في الموازنة الجديدة بـ47 جنيهًا.. تفاصيل
رئيس الوزراء يُحدد رسميًا موعد إجازة عيد العمال
الحكومة تعلن رسميًا بدء التوقيت الصيفي غدًا الخميس وتقديم الساعة 60 دقيقة
رئيس الوزراء يكلف بتخطيط المنطقة الساحلية لجذب الاستثمارات السياحية
بالفيديو والصور- قصة العثور على كنز تل فرعون.. اكتشفوه صدفة في حفر مركز شباب بالشرقية
إيران تقر بتمديد وقف إطلاق النار مع أمريكا
3 آلاف جنيه.. بشرى سارة من وزير المالية للمعلمين في المدارس والإدارات
خبير مخضرم بأسواق الاستثمار.. ماذا نعرف عن عمر رضوان الرئيس الجديد للبورصة؟
مدبولي يصدر قرارًا بتعيين عمر صادق رئيسًا للبورصة المصرية
خاص.. عملاقا إيطاليا يدخلان سباق التعاقد مع محمد صلاح
تطهير مضيق هرمز.. كيف تتعقب الروبوتات الأمريكية الألغام الإيرانية؟