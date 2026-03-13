قرار مفاجئ من الترجي التونسي قبل مواجهة الأهلي

اتخذ الترجي التونسي قرارا مفاجئا قبل 48 ساعة من مباراته أمام الأهلي، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي والترجي التونسي

يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفا على الترجي التونسي، في العاشرة مساء يوم الأحد المقبل، على ملعب حمادي العقربي، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

قرار مفاجئ من الترجي التونسي

قال الترجي في بيان رسمي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "يعلم الترجي الرياضي التونسي جماهيره الوفية أن حصتي التمارين ليومي الجمعة والسبت ستدوران دون حضور الجمهور، وذلك في إطار الاستعداد لمواجهة الأهلي المصري يوم الأحد القادم".

وكانت جماهير الترجي حضرت مران الفريق، أمس وقبل أمس، لمؤازرتهم قبل اللقاء المرتقب، وظهروا في مقطع فيديو وهم يشعلون الألعاب النارية "الشماريخ" ويرددون الهتافات الحماسية.

ويحضر 35 ألف مشجع للترجي التونسي، مباراة الذهاب ضد الأهلي، فيما تقام مباراة العودة على ستاد القاهرة، من دون حضور جماهيري.

موعد مباراة بين الأهلي والترجي

تقام مباراة العودة بين الأهلي والترجي التونسي، على ستاد القاهرة الدولي، يوم الجمعة 20 مارس، ويُحرم الأهلي من جماهيره بسبب معاقبته من الاتحاد الأفريقي.

جدير بالذكر أن بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سافرت إلى تونس، أمس الخميس، ويترأسها سيد عبد الحفيظ عضو مجلس إدارة النادي.

