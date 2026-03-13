إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الجمعة

كتب : آية محمد

10:43 ص 13/03/2026

سعر الذهب

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 50 جنيهًا، ببداية التعاملات الصباحية الجمعة 13-3-2026، مقارنة بمستواه بنهاية التعاملات المسائية أمس.

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 4960 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 6375 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 7440 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 8505 جنيهات للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب إلى 59520 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 85050 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 264505 جنيهات.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 425250 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.21% إلى نحو 5089 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج

