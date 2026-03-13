مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

ماميلودي صنداونز

- -
20:00

ستاد مالي

دوري أبطال أفريقيا

الجيش الملكي

- -
23:59

بيراميدز

كرة اليد

الزمالك

- -
21:00

الأهلي

كأس مصر

سيراميكا كليوباترا

- -
21:30

طلائع الجيش

جميع المباريات

إعلان

دوري أبطال أفريقيا و كأس مصر.. مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة

كتب : محمد عبد السلام

03:00 ص 13/03/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    الأهلي ضد صنداونز
  • عرض 3 صورة
    صنداونز من مباراة الأهلي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تقام اليوم الجمعة الموافق 13 مارس، العديد من المباريات الهامة والقوية في مختلف الدوريات حول العالم.

ويأتي على رأس مباريات اليوم المنتظرة، مواجهة صن داونز ضد ستاد مالي في دوري أبطال أفريقيا، ومباراة سيراميكا كليوباترا ضد طلائع الجيش في كأس مصر.

وجاءت مواعيد مباريات اليوم الجمعة كالتالي:

مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم الجمعة

الفيحاء ضد الاتفاق - 9:00 مساء - ثمانية

القادسية ضد الأهلي - 9:00 مساء - ثمانية

الرياض ضد الاتحاد - 9:00 مساء - ثمانية

موعد مباراة دوري أبطال أفريقيا اليوم الجمعة

صن داونز ضد ستاد مالي - 8:00 مساء - بي إن سبورت 1

موعد مباراة الدوري الألماني اليوم الجمعة

بوروسيا مونشنجلادباخ ضد سانت باولي - 9:30 مساء - منصة شاهد

موعد مباراة كأس مصر اليوم الجمعة

سيراميكا كليوباترا ضد طلائع الجيش - 9:30 مساء - أون تايم سبورت 1

موعد مباراة الدوري الإيطالي اليوم الجمعة

تورينو ضد بارما - 9:45 مساء - منصة starzplay

موعد مباراة الدوري الفرنسي اليوم الجمعة

اولمبيك مارسيليا ضد أوكسير - 9:45 مساء - بي إن سبورت 3

موعد مباراة الدوري الإسباني اليوم الجمعة

الأفيس ضد فياريال - 10:00 مساء - بي إن سبورت 1

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مواعيد مباريات اليوم دوري أبطال أفريقيا مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الإيرانيون يطلقون صواريخ على إسرائيل تزامنًا مع كلمة نتنياهو عن سحق إيران
شئون عربية و دولية

الإيرانيون يطلقون صواريخ على إسرائيل تزامنًا مع كلمة نتنياهو عن سحق إيران
إجازة عيد الفطر 2026.. هذه الفئات محرومة من الراحة
أخبار وتقارير

إجازة عيد الفطر 2026.. هذه الفئات محرومة من الراحة
بحضور حسن شحاتة.. 10 صور من سحور أبو هشيمة لنجوم الأهلي والزمالك
أخبار وتقارير

بحضور حسن شحاتة.. 10 صور من سحور أبو هشيمة لنجوم الأهلي والزمالك
ما فاتك من أخبار حرب إيران.. قصف متزامن وتضارب حول "لينكولن" وأزمة طاقة
شئون عربية و دولية

ما فاتك من أخبار حرب إيران.. قصف متزامن وتضارب حول "لينكولن" وأزمة طاقة
يدفع العرب فاتورتها.. كيف يتغير مفهوم "النصر" في حرب إيران؟
شئون عربية و دولية

يدفع العرب فاتورتها.. كيف يتغير مفهوم "النصر" في حرب إيران؟

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

يدفع العرب فاتورتها.. كيف يتغير مفهوم "النصر" في حرب إيران؟
عمان تدعو دول الخليج لمراجعة عقيدتها الدفاعية.. وتؤكد: لا زالوا يراهنون على أمريكا
ألغاز "مجتبى" على X.. موقعه أمريكا وتوثيق خلال "دقائق"
رسميًا.. تحديد موعد قمة الأهلي والزمالك بالمرحلة الثانية للدوري المصري