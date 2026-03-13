الزمالك يتجه إلى الكونغو لملاقاة أوتوهو في الكونفدرالية

هل تحرمه من إياب السيتي.. تفاصيل جديدة حول إصابة بيلينجهام وموعد عودته

إيكيتيكي: لا أخشى الضغط في ليفربول وأتطلع للفوز بالدوري

أستون فيلا يهزم ليل الفرنسي في ذهاب دور الـ16 من الدوري الأوروبي

تقام اليوم الجمعة الموافق 13 مارس، العديد من المباريات الهامة والقوية في مختلف الدوريات حول العالم.

ويأتي على رأس مباريات اليوم المنتظرة، مواجهة صن داونز ضد ستاد مالي في دوري أبطال أفريقيا، ومباراة سيراميكا كليوباترا ضد طلائع الجيش في كأس مصر.

وجاءت مواعيد مباريات اليوم الجمعة كالتالي:

مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم الجمعة

الفيحاء ضد الاتفاق - 9:00 مساء - ثمانية

القادسية ضد الأهلي - 9:00 مساء - ثمانية

الرياض ضد الاتحاد - 9:00 مساء - ثمانية

موعد مباراة دوري أبطال أفريقيا اليوم الجمعة

صن داونز ضد ستاد مالي - 8:00 مساء - بي إن سبورت 1

موعد مباراة الدوري الألماني اليوم الجمعة

بوروسيا مونشنجلادباخ ضد سانت باولي - 9:30 مساء - منصة شاهد

موعد مباراة كأس مصر اليوم الجمعة

سيراميكا كليوباترا ضد طلائع الجيش - 9:30 مساء - أون تايم سبورت 1

موعد مباراة الدوري الإيطالي اليوم الجمعة

تورينو ضد بارما - 9:45 مساء - منصة starzplay

موعد مباراة الدوري الفرنسي اليوم الجمعة

اولمبيك مارسيليا ضد أوكسير - 9:45 مساء - بي إن سبورت 3

موعد مباراة الدوري الإسباني اليوم الجمعة

الأفيس ضد فياريال - 10:00 مساء - بي إن سبورت 1