دوري أبطال أفريقيا و كأس مصر.. مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة
كتب : محمد عبد السلام
عرض 3 صورة
عرض 3 صورة
عرض 3 صورة
تقام اليوم الجمعة الموافق 13 مارس، العديد من المباريات الهامة والقوية في مختلف الدوريات حول العالم.
ويأتي على رأس مباريات اليوم المنتظرة، مواجهة صن داونز ضد ستاد مالي في دوري أبطال أفريقيا، ومباراة سيراميكا كليوباترا ضد طلائع الجيش في كأس مصر.
وجاءت مواعيد مباريات اليوم الجمعة كالتالي:
مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم الجمعة
الفيحاء ضد الاتفاق - 9:00 مساء - ثمانية
القادسية ضد الأهلي - 9:00 مساء - ثمانية
الرياض ضد الاتحاد - 9:00 مساء - ثمانية
موعد مباراة دوري أبطال أفريقيا اليوم الجمعة
صن داونز ضد ستاد مالي - 8:00 مساء - بي إن سبورت 1
موعد مباراة الدوري الألماني اليوم الجمعة
بوروسيا مونشنجلادباخ ضد سانت باولي - 9:30 مساء - منصة شاهد
موعد مباراة كأس مصر اليوم الجمعة
سيراميكا كليوباترا ضد طلائع الجيش - 9:30 مساء - أون تايم سبورت 1
موعد مباراة الدوري الإيطالي اليوم الجمعة
تورينو ضد بارما - 9:45 مساء - منصة starzplay
موعد مباراة الدوري الفرنسي اليوم الجمعة
اولمبيك مارسيليا ضد أوكسير - 9:45 مساء - بي إن سبورت 3
موعد مباراة الدوري الإسباني اليوم الجمعة
الأفيس ضد فياريال - 10:00 مساء - بي إن سبورت 1