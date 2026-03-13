الاتحاد الإيراني يرد رسميًا على تصريحات ترامب بشأن كأس العالم

أكد الاتحاد الإيراني لكرة القدم رفضه التام لتصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حول إمكانية استبعاد المنتخب الإيراني من المشاركة في كأس العالم.

وأكد الاتحاد الإيراني في بيان رسمي أن البطولة حدث دولي تنظمه فيفا وليست تحت سلطة أي دولة بمفردها، وأن منتخب إيران تأهل للمونديال بجدارة واستحقاق.

وأشار الاتحاد إلى أن أي طرف خارجي لا يملك الحق في استبعاد إيران من المشاركة، مؤكدًا أن المسألة تتعلق بالقوانين الدولية واللوائح التنظيمية لكأس العالم فقط.

واختتم الاتحاد بيانه بالتأكيد على أن الطرف الذي يجب النظر في إمكانية استبعاده هو الدولة المضيفة إذا لم تتمكن من ضمان أمن وسلامة المنتخبات المشاركة في البطولة، وليس أي منتخب آخر.

