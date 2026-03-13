قدّم التليفزيون والإذاعة المصرية وبعض القنوات الخاصة، بثا مباشرا لشعائر صلاة الجمعة من شهر رمضان المبارك من مسجد المشير طنطاوي بالقاهرة الجديدة.

ويلقي خطبة الجمعة الدكتور سيد عبدالباري رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، ويتلو القرآن الشيخ أيمن عقل.

وحددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة الثانية من شهر رمضان المبارك بعنوان “منزلة الشهد"، على أن تكون الخطبة الثانية حول ليلة القدر.

وشددت وزارة الأوقاف، على الأئمة بضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وأكدت أنه من الأفضل أن ينهى الخطيب خطبته والناس فى شوق إلى المزيد خير من أن يطيل فيملوا، وفى الدروس والندوات والملتقيات الفكرية متسع كبير.