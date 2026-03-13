تحدث الفرنسي "هوجو إيكيتيكي"، مهاجم نادي "ليفربول"، خلال قناة "TNT Sport" عن طموحاته في الفترة المقبلة، مؤكدا أنه يمتلك القدرة على أن يصبح أحد أفضل المهاجمين في العالم إذا واصل العمل والتطور.

وانضم المهاجم الفرنسي إلى صفوف "ليفربول" خلال الموسم الجاري قادمًا من "آينتراخت فرانكفورت" الألماني، ليبدأ تجربة جديدة في الدوري الإنجليزي.

وقال إيكيتيكي في تصريحات لقناة "TNT Sport" الإنجليزية: "أعتقد أنني قادر على أن أكون واحدًا من أفضل المهاجمين في العالم، وأرى أن لدي الإمكانات لتحقيق ذلك، وما زال لدي الكثير لأطوره في أدائي، وعلي أن أعمل بجدية أكبر، لكنني في الوقت نفسه موجود في المكان الذي أردت الوصول إليه".

تجربت إيكيتيكي مع باريس سان جيرمان

وتطرق اللاعب الفرنسي للحديث عن فترته السابقة مع "باريس سان جيرمان"، مؤكدًا أنها لم تكن الأفضل بالنسبة له، لكنها كانت تجربة مهمة في مسيرته.

وأوضح: "عندما أنظر إلى الفترة التي قضيتها في باريس سان جيرمان، أجد أنها لم تكن رائعة، لكنها كانت ما أحتاجه في ذلك الوقت تعلمت خلالها الكثير، وأنا ممتن جدًا لتلك التجربة، خاصة أنني لعبت بجوار لاعبين كبار".

وأضاف: "عندما أنظر إلى الماضي، أمتلك ذكرى رائعة يمكنني الاحتفاظ بها، فقد لعبت بجوار ليونيل ميسي، أفضل لاعب في العالم وفي تاريخ كرة القدم، وهذا أمر مميز".

وتابع: "كان من الصعب أن أنزل إلى الملعب وأقدم ما يقدمه ميسي بالمستوى نفسه لم أصل إلى هذا المستوى من قبل، وحتى الآن لم أصل إليه".

طموح الفوز بالدوري الإنجليزي

وأشار مهاجم "ليفربول" إلى أن الفريق بحاجة إلى الحفاظ على ثبات مستواه خلال الموسم.

وقال: "نحتاج إلى الاستمرارية في الأداء وأن نكون في أفضل حالاتنا في اللحظات الحاسمة، لأن كرة القدم تعتمد كثيرًا على تلك اللحظات، من المهم أن تكون جاهزًا عندما يحين الوقت المناسب".

وأضاف: "الأمر مثير للغاية، وأنا أتطلع حقًا إلى الفوز بالدوري الإنجليزي، وآمل أن نتمكن من تحقيق هذا الهدف".

التعامل مع الضغط في ليفربول

واختتم إيكيتيكي حديثه قائلًا: "أنا هنا الآن، وعندما أقول إنني لا أخاف من شيء، فأنا أقصد أنني لا أخشى الضغوط أو توقعات الجماهير، في الحقيقة، أنا أحب ذلك، أحب التواجد هنا وخوض المباريات والمشاركة في البطولات الكبرى، لقد حلمت دائمًا بأن أكون في هذا المكان، وأن ألعب هذه النوعية من المباريات مع نادٍ كبير".

وخاض "هوجو إيكيتيكي" مع "ليفربول" خلال الموسم الحالي 39 مباراة في مختلف المسابقات، سجل خلالها 16 هدفًا وقدم 6 تمريرات حاسمة.