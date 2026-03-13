إعلان

الرئيس السيسي يصل مسجد المشير طنطاوي لأداء صلاة الجمعة

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

12:04 م 13/03/2026 تعديل في 12:04 م

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، قبل قليل، إلى مسجد المشير طنطاوي بالقاهرة الجديدة، لأداء صلاة الجمعة، بالتزامن مع الاحتفالات بيوم الشهيد، الذي يوافق التاسع من مارس كل عام.ومن المقرر، أن يلقي خطبة الجمعة الدكتور سيد عبدالباري رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، ويتلو القرآن الشيخ أيمن عقل.

وحددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة الثانية من شهر رمضان المبارك بعنوان “منزلة الشهد"، على أن تكون الخطبة الثانية حول ليلة القدر.

وشددت وزارة الأوقاف، على الأئمة بضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وأكدت أنه من الأفضل أن ينهى الخطيب خطبته والناس فى شوق إلى المزيد خير من أن يطيل فيملوا، وفى الدروس والندوات والملتقيات الفكرية متسع كبير.

الرئيس السيسي ذكرى يوم الشهيد مسجد المشير طنطاوي

