مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

ماميلودي صنداونز

- -
20:00

ستاد مالي

دوري أبطال أفريقيا

الجيش الملكي

- -
23:59

بيراميدز

كرة اليد

الزمالك

- -
21:00

الأهلي

كأس مصر

سيراميكا كليوباترا

- -
21:30

طلائع الجيش

جميع المباريات

أستون فيلا يهزم ليل الفرنسي في ذهاب دور الـ16 من الدوري الأوروبي

كتب : محمد عبد السلام

01:47 ص 13/03/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    أرسنال ضد أستون فيلا (5)
  • عرض 3 صورة
    احتفال أستون فيلا (2)

حقق فريق "أستون فيلا" الإنجليزي فوزًا مهمًا على ضيفه "ليل" الفرنسي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الخميس ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي.

أهداف أستون فيلا وليل

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق اللاعب "أولي واتكينز" في الدقيقة 61، ليمنح فريقه أفضلية قبل مواجهة الإياب ويقربه من التأهل إلى الدور ربع النهائي من البطولة.

موعد مباراة أستون فيلا وليل في الدوري الإوروبي

ومن المقرر أن يلتقي "أستون فيلا" مجددًا مع "ليل" يوم الخميس الموافق 19 مارس، في مباراة الإياب من دور الـ16 للدوري الأوروبي.

موعد مباراة أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

وقبل مواجهة الإياب، يخوض "أستون فيلا" مباراة قوية في الدوري الإنجليزي أمام "مانشستر يونايتد"، يوم الأحد الموافق 15 مارس، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من المسابقة.

ويدخل أستون فيلا اللقاء وهو يحتل المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 51 نقطة، متساويًا في النقاط مع صاحب المركز الثالث مانشستر يونايتد، لكنه يتفوق عليه بفارق الأهداف.

مباراة أستون فيلا وليل أستون فيلا الدوري الإوروبي

