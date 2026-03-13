الزمالك يتجه إلى الكونغو لملاقاة أوتوهو في الكونفدرالية

حقق فريق "أستون فيلا" الإنجليزي فوزًا مهمًا على ضيفه "ليل" الفرنسي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الخميس ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي.

أهداف أستون فيلا وليل

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق اللاعب "أولي واتكينز" في الدقيقة 61، ليمنح فريقه أفضلية قبل مواجهة الإياب ويقربه من التأهل إلى الدور ربع النهائي من البطولة.

موعد مباراة أستون فيلا وليل في الدوري الإوروبي

ومن المقرر أن يلتقي "أستون فيلا" مجددًا مع "ليل" يوم الخميس الموافق 19 مارس، في مباراة الإياب من دور الـ16 للدوري الأوروبي.

موعد مباراة أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

وقبل مواجهة الإياب، يخوض "أستون فيلا" مباراة قوية في الدوري الإنجليزي أمام "مانشستر يونايتد"، يوم الأحد الموافق 15 مارس، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من المسابقة.

ويدخل أستون فيلا اللقاء وهو يحتل المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 51 نقطة، متساويًا في النقاط مع صاحب المركز الثالث مانشستر يونايتد، لكنه يتفوق عليه بفارق الأهداف.