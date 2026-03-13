إعلان

ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بـ 6 ملايين جنيه

كتب : مصراوي

12:01 م 13/03/2026

تجار العملة- أرشيفية

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ضرباتها لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.

وخلال 24 ساعة، أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن عن ضبط عدد من قضايا الاتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقرب من 6 ملايين جنيه.

