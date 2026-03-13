مباريات الأمس
عودة الثلاثي.. اكتمال القوة الضاربة للترجي التونسي قبل مواجهة الأهلي

كتب : محمد خيري

08:00 ص 13/03/2026

الترجي التونسي

اكتمل صفوف الترجي الرياضي التونسي استعدادًا لمواجهة النادي الأهلي في ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد عودة الثلاثي المصاب مؤخرًا إلى التدريبات الجماعية للفريق.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والترجي يوم الأحد المقبل في تمام الساعة 11 مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب ملعب رادس.

اكتمال صفوف الترجي التونسي قبل مواجهة الأهلي

وأفادت تقارير تونسية بأن نادي الترجي التونسي استعاد كل من محمد أمين توجاي وفلوريان دانهو وكسيلة بوعالية بعد مشاركتهم في التدريبات الجماعية، ليكتمل بذلك جاهزية الفريق لموقعة الأهلي في البطولة الأفريقية.

وأوضحت صحيفة نسمة سبورت أن اللاعب يوسف بلايلي سيكون غائبًا عن المباراة بسبب إصابة قوية في الركبة، بالإضافة إلى الأزمة المتعلقة بمشاركته السابقة مع فريقه السابق، والتي أدت إلى قرار إيقافه لمدة عام من قبل الفيفا وفقًا للتقارير.

الترجي التونسي الأهلي دوري أبطال أفريقيا

