7 ساعات بطائرة خاصة.. بعثة الزمالك تصل إلى الكونغو برازفيل

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى الكونغو برازفيل، صباح اليوم الجمعة، استعدادا لمواجهة أوتوهو، في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

الزمالك يصل إلى الكونغو برازفيل

أشار بيان الزمالك، إلى أن البعثة وصلت إلى الكونغو برازفيل، بعد رحلة طيران "خاصة" استغرقت نحو 7 ساعات.

وكان في استقبال الزمالك إيمان ياقوت سفيرة مصر بدولة الكونغو برازفيل وابتسام نجيب قنصل مصر، وحرصتا على الترحيب بالفريق فور الوصول للمطار.

موعد مباراة الزمالك وأوتوهو

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ضيفا على أوتوهو، في الثالثة عصر غدا السبت، على ستاد الفونس ماسامبا، في ذهاب ربع نهائي البطولة.

وتضم قائمة الزمالك لمواجهة أوتوهو كل من:

حراسة المرمى: محمد صبحي - مهدي سليمان - محمود الشناوي.

خط الدفاع: عمر جابر - محمد إبراهيم - بارون أوشينج - محمد إسماعيل - حسام عبد المجيد - السيد أسامة - محمود بنتايج - أحمد فتوح

خط الوسط: أحمد ربيع - محمد شحاتة - محمد السيد - يوسف وائل "فرنسي" - أحمد عبد الرحيم "إيشو" - عبدالله السعيد - آدم كايد - خوان بيزيرا- أحمد شريف - شيكو بانزا

خط الهجوم: ناصر منسي - سيف الدين الجزيري - عدي الدباغ

