دوري أبطال أفريقيا

ماميلودي صنداونز

- -
20:00

ستاد مالي

دوري أبطال أفريقيا

الجيش الملكي

- -
23:59

بيراميدز

كرة اليد

الزمالك

- -
21:00

الأهلي

كأس مصر

سيراميكا كليوباترا

- -
21:30

طلائع الجيش

جميع المباريات

7 ساعات بطائرة خاصة.. بعثة الزمالك تصل إلى الكونغو برازفيل

كتب : هند عواد

11:02 ص 13/03/2026
    الزمالك يتجه إلى الكونغو لملاقاة أوتوهو في الكونفدرالية
    الزمالك يتجه إلى الكونغو لملاقاة أوتوهو في الكونفدرالية
    الزمالك يتجه إلى الكونغو لملاقاة أوتوهو في الكونفدرالية
    الزمالك يتجه إلى الكونغو لملاقاة أوتوهو في الكونفدرالية
    الزمالك يتجه إلى الكونغو لملاقاة أوتوهو في الكونفدرالية
    الزمالك يتجه إلى الكونغو لملاقاة أوتوهو في الكونفدرالية

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى الكونغو برازفيل، صباح اليوم الجمعة، استعدادا لمواجهة أوتوهو، في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

الزمالك يصل إلى الكونغو برازفيل

أشار بيان الزمالك، إلى أن البعثة وصلت إلى الكونغو برازفيل، بعد رحلة طيران "خاصة" استغرقت نحو 7 ساعات.

وكان في استقبال الزمالك إيمان ياقوت سفيرة مصر بدولة الكونغو برازفيل وابتسام نجيب قنصل مصر، وحرصتا على الترحيب بالفريق فور الوصول للمطار.

موعد مباراة الزمالك وأوتوهو

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ضيفا على أوتوهو، في الثالثة عصر غدا السبت، على ستاد الفونس ماسامبا، في ذهاب ربع نهائي البطولة.

وتضم قائمة الزمالك لمواجهة أوتوهو كل من:

حراسة المرمى: محمد صبحي - مهدي سليمان - محمود الشناوي.

خط الدفاع: عمر جابر - محمد إبراهيم - بارون أوشينج - محمد إسماعيل - حسام عبد المجيد - السيد أسامة - محمود بنتايج - أحمد فتوح

خط الوسط: أحمد ربيع - محمد شحاتة - محمد السيد - يوسف وائل "فرنسي" - أحمد عبد الرحيم "إيشو" - عبدالله السعيد - آدم كايد - خوان بيزيرا- أحمد شريف - شيكو بانزا

خط الهجوم: ناصر منسي - سيف الدين الجزيري - عدي الدباغ

اقرأ أيضًا:

"كواليس الأزمة بالكامل".. ماذا حدث في غرفة ملابس الزمالك بعد الخسارة من إنبي؟

"يكفي حضوره".. رسالة غامضة من محمود كهربا لاعب إنبي (صورة)

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك الكونفدرالية الأفريقية أوتوهو

