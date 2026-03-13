مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

ماميلودي صنداونز

- -
20:00

ستاد مالي

دوري أبطال أفريقيا

الجيش الملكي

- -
23:59

بيراميدز

كرة اليد

الزمالك

- -
21:00

الأهلي

كأس مصر

سيراميكا كليوباترا

- -
21:30

طلائع الجيش

جميع المباريات

إعلان

رئيس الاتحاد الأرجنتيني يمثل أمام المحكمة في قضية تهرب ضريبي

كتب : محمد عبد الهادي

01:50 ص 13/03/2026

كلاوديا تابيا رئيس الاتحاد الأرجنتيني

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

مثل كلاوديا تابيا، رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، أمام محكمة العاصمة بوينس آيرس أمس الخميس، في قضية تتعلق بالتهرب الضريبي المرفوعة ضد الاتحاد.

وأكد تابيا لدى مغادرته المحكمة: "لقد قمنا بما طلبه القاضي"، دون الإدلاء بتعليقات شفوية حول الاتهامات، مكتفيًا بتقديم بيان مكتوب يزيد عن 100 صفحة.

وكان بابلو توفيجينو، أمين صندوق الاتحاد، قد مثّل أمام المحكمة أمس في نفس القضية.

ما قصة اتهام الاتحاد الأرجنتيني؟

تتهم مصلحة الضرائب الاتحاد بالتقصير في سداد الضرائب ومساهمات الضمان الاجتماعي لعامي 2024 و2025، ما أدى إلى تراكم ديون بقيمة 19 مليار بيزو، أي ما يعادل حوالي 13 مليون دولار أمريكي.

من جانبه أكد الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم أن الأمر ناجم عن سوء فهم، مشيرًا إلى أنه قام بسداد جزء من الدين، مع الاستمرار في التعاون مع الجهات القضائية والضريبية لتسوية الملف.

إقرأ أيضًا:
أحمد حسن يكشف مفاجأة.. لاعب الأهلي السابق يوقع للزمالك

رسميًا.. تحديد موعد قمة الأهلي والزمالك بالمرحلة الثانية للدوري المصري

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب الأرجنتين كلاوديا تابيا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مسلسل اللون الأزرق الحلقة 8.. أدهم يرفض إنجاب طفل جديد لهذا السبب
دراما و تليفزيون

مسلسل اللون الأزرق الحلقة 8.. أدهم يرفض إنجاب طفل جديد لهذا السبب
الإيجار القديم.. خالد أبو بكر يطالب بحماية المستأجر الأصلي وزوجته من الطرد
أخبار مصر

الإيجار القديم.. خالد أبو بكر يطالب بحماية المستأجر الأصلي وزوجته من الطرد
برلماني يطالب بتشديد الرقابة على الأسواق بعد زيادة البنزين مع اقتراب عيد
أخبار مصر

برلماني يطالب بتشديد الرقابة على الأسواق بعد زيادة البنزين مع اقتراب عيد
حركة غريبة كشفت المستور.. كواليس سقوط شقيق ممثلة شهيرة بحشيش وخمور
أخبار وتقارير

حركة غريبة كشفت المستور.. كواليس سقوط شقيق ممثلة شهيرة بحشيش وخمور
التموين تحدد أسعار وأوزان الخبز السياحي والفينو لضبط الأسواق
أخبار مصر

التموين تحدد أسعار وأوزان الخبز السياحي والفينو لضبط الأسواق

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

يدفع العرب فاتورتها.. كيف يتغير مفهوم "النصر" في حرب إيران؟
عمان تدعو دول الخليج لمراجعة عقيدتها الدفاعية.. وتؤكد: لا زالوا يراهنون على أمريكا
ألغاز "مجتبى" على X.. موقعه أمريكا وتوثيق خلال "دقائق"
رسميًا.. تحديد موعد قمة الأهلي والزمالك بالمرحلة الثانية للدوري المصري