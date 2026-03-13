رئيس الاتحاد الأرجنتيني يمثل أمام المحكمة في قضية تهرب ضريبي

مثل كلاوديا تابيا، رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، أمام محكمة العاصمة بوينس آيرس أمس الخميس، في قضية تتعلق بالتهرب الضريبي المرفوعة ضد الاتحاد.

وأكد تابيا لدى مغادرته المحكمة: "لقد قمنا بما طلبه القاضي"، دون الإدلاء بتعليقات شفوية حول الاتهامات، مكتفيًا بتقديم بيان مكتوب يزيد عن 100 صفحة.

وكان بابلو توفيجينو، أمين صندوق الاتحاد، قد مثّل أمام المحكمة أمس في نفس القضية.

ما قصة اتهام الاتحاد الأرجنتيني؟

تتهم مصلحة الضرائب الاتحاد بالتقصير في سداد الضرائب ومساهمات الضمان الاجتماعي لعامي 2024 و2025، ما أدى إلى تراكم ديون بقيمة 19 مليار بيزو، أي ما يعادل حوالي 13 مليون دولار أمريكي.

من جانبه أكد الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم أن الأمر ناجم عن سوء فهم، مشيرًا إلى أنه قام بسداد جزء من الدين، مع الاستمرار في التعاون مع الجهات القضائية والضريبية لتسوية الملف.

