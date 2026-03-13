شهدت إحدى المدارس بمدينة سرس الليان التابعة لمحافظة المنوفية واقعة تعدٍ من طالب بالصف الثاني الثانوي على معلمة داخل المدرسة، ما أثار حالة من الجدل بين الطلاب والعاملين بالمؤسسة التعليمية.

استدعاء الشرطة بعد الواقعة

وبحسب المعلومات المتداولة، نشبت مشادة بين الطالب والمعلمة داخل المدرسة، قبل أن تتطور إلى قيام الطالب بالاعتداء عليها، ما دفع إدارة المدرسة إلى استدعاء الشرطة للتعامل مع الموقف.

تحرير محضر بالواقعة

انتقلت قوة أمنية إلى موقع المدرسة عقب تلقي البلاغ، وجرى اصطحاب الطالب إلى قسم الشرطة، حيث تم تحرير محضر بالواقعة تمهيدًا لعرضه على جهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

قرار النيابة

وبعد عرض الطالب على النيابة العامة، قررت حبسه لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، مع استمرار التحقيق لكشف ملابسات الواقعة واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.