إعلان

حبس طالب بعد اعتدائه على معلمة داخل مدرسة في المنوفية

كتب : أحمد الباهي

11:53 ص 13/03/2026

حبس طالب بعد اعتدائه على معلمة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهدت إحدى المدارس بمدينة سرس الليان التابعة لمحافظة المنوفية واقعة تعدٍ من طالب بالصف الثاني الثانوي على معلمة داخل المدرسة، ما أثار حالة من الجدل بين الطلاب والعاملين بالمؤسسة التعليمية.

استدعاء الشرطة بعد الواقعة

وبحسب المعلومات المتداولة، نشبت مشادة بين الطالب والمعلمة داخل المدرسة، قبل أن تتطور إلى قيام الطالب بالاعتداء عليها، ما دفع إدارة المدرسة إلى استدعاء الشرطة للتعامل مع الموقف.

تحرير محضر بالواقعة

انتقلت قوة أمنية إلى موقع المدرسة عقب تلقي البلاغ، وجرى اصطحاب الطالب إلى قسم الشرطة، حيث تم تحرير محضر بالواقعة تمهيدًا لعرضه على جهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

قرار النيابة

وبعد عرض الطالب على النيابة العامة، قررت حبسه لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، مع استمرار التحقيق لكشف ملابسات الواقعة واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سرس الليان طالب ثانوي واقعة تعدٍ المنوفية حبس طالب بعد اعتدائه على معلمة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الأرصاد تحذر من تقلبات جوية وأمطار ورياح بداية من السبت
أخبار مصر

الأرصاد تحذر من تقلبات جوية وأمطار ورياح بداية من السبت
وزير الصحة: 91% من الأدوية تُصنَّع محليًا.. و1255 مشروعًا جديدًا
أخبار مصر

وزير الصحة: 91% من الأدوية تُصنَّع محليًا.. و1255 مشروعًا جديدًا
الإيجار القديم.. خالد أبو بكر يطالب بحماية المستأجر الأصلي وزوجته من الطرد
أخبار مصر

الإيجار القديم.. خالد أبو بكر يطالب بحماية المستأجر الأصلي وزوجته من الطرد
ترامب يوجه تهديدا جديدا لطهران: "راقبوا ما سيحدث لهم اليوم"
شئون عربية و دولية

ترامب يوجه تهديدا جديدا لطهران: "راقبوا ما سيحدث لهم اليوم"
قرار مفاجئ من الترجي التونسي قبل مواجهة الأهلي
رياضة عربية وعالمية

قرار مفاجئ من الترجي التونسي قبل مواجهة الأهلي

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

يدفع العرب فاتورتها.. كيف يتغير مفهوم "النصر" في حرب إيران؟
عمان تدعو دول الخليج لمراجعة عقيدتها الدفاعية.. وتؤكد: لا زالوا يراهنون على أمريكا
ألغاز "مجتبى" على X.. موقعه أمريكا وتوثيق خلال "دقائق"
ترامب يوجه تهديدا جديدا لطهران: "راقبوا ما سيحدث لهم اليوم"