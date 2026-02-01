مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

بيراميدز

- -
18:00

نهضة بركان

الكونفيدرالية الأفريقية

المصري

- -
21:00

الزمالك

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
16:00

فولهام

جميع المباريات

إعلان

بينها الزمالك والمصري.. مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

كتب - محمد عبد السلام:

06:35 ص 01/02/2026
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    لقطات من مباراة الزمالك والمصري (18) (1)
  • عرض 5 صورة
    لقطات من مباراة الزمالك والمصري
  • عرض 5 صورة
    لقطات من مباراة الزمالك والمصري (1) (1)
  • عرض 5 صورة
    لقطات من مباراة الزمالك والمصري (20) (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تقام اليوم الأحد الموافق 1 فبراير، العديد من المباريات الهامة والقوية في مختلف الدوريات حول العالم.

ويأتي على رأس مباريات اليوم المنتظرة، مواجهة مانشستر سيتي ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي، وريال مدريد أمام رايو فايكانو في الدوري الإسباني.

وجاءت مواعيد مباريات اليوم كالتالي:

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم الأحد

نوتنجهام فورست ضد كريستال بالاس - 4:00 مساء - بي إن سبورت 8

مانشستر يونايتد ضد فولهام - 4:00 مساء - بي إن سبورت 1

أستون فيلا ضد برينتفورد - 4:00 مساء - بي إن سبورت 4

توتنهام ضد مانشستر سيتي - 6:30 مساء - بي إن سبورت 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم الأحد

ريال مدريد ضد رايو فاييكانو - 3:00 مساء - بي إن سبورت 3

ريال بيتيس ضد فالنسيا - 5:15 مساء - بي إن سبورت 5

خيتافي ضد سيلتا فيجو - 7:30 مساء - بي إن سبورت 5

أتلتيك بلباو ضد ريال سويسداد - 10:00 مساء - بي إن سبورت 5

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي اليوم الأحد

أولمبيك ليون ضد ليل - 4:00 مساء - بي إن سبورت 6

أنجيه ضد ميتز - 6:15 مساء - بي إن سبورت 6

نيس ضد بريست - 6:15 مساء - بي إن سبورت 4

تولوز ضد أوكسير - 6:15 مساء - بي إن سبورت 8

ستراسبورج ضد باريس سان جيرمان - 9:45 مساء - بي إن سبورت 1

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم الأحد

تورينو ضد ليتشي - 1:30 مساء - منصة starzplay

كومو ضد أتالانتا - 4:00 مساء - منصة starzplay

كريمونيزي ضد إنتر ميلان - 7:00 مساء - منصة starzplay

بارما ضد يوفنتوس - 9:45 مساء - منصة starzplay

مواعيد مباريات الدوري الألماني اليوم الأحد

شتوتجارت ضد فرايبورج - 4:30 مساء - منصة شاهد

بوروسيا دورتموند ضد هايدنهايم - 6:30 مساء - إم بي سي أكشن

مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم الأحد

الشباب ضد الفيحاء - 5:15 مساء - ثمانية

الاتحاد ضد النجمة - 7:30 مساء - ثمانية 1

الفتح ضد الحزم - 7:30 مساء - ثمانية

مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا اليوم الأحد

سيمبا ضد الترجي - 3:00 مساء - بي إن سبورت 2

ريفيرز يونايتد ضد باور ديناموز - 6:00 مساء - بي إن سبورت 3

بيراميدز ضد نهضة بركان - 6:00 مساء - بي إن سبورت 2

مولودية الجزائر ضد سانت إيلوي لو بوبو - 9:00 مساء - بي إن سبورت 3

مواعيد مباريات الكونفدرالية الأفريقية اليوم الأحد

كايزر تشيفز ضد زيسكو - 3:00 مساء - بي إن سبورت أكسترا 2

ستيلنبوش ضد شباب بلوزداد - 3:00 مساء - بي إن سبورت 9

اوتوهو ضد سينجيدا بلاك - 3:00 مساء - بي إن سبورت أكسترا 1

مانييما يونيون ضد الوداد المغربي - 3:00 مساء - بي إن سبورت

دجوليبا المالي ضد اتحاد العاصمة - 6:00 مساء - بي إن سبورت 9

عزام يونايتد ضد نايروبي يونايتد - 6:00 مساء - بي إن سبورت

المصري ضد الزمالك - 9:00 مساء - بي إن سبورت 2

أولمبيك آسفي ضد سان بيدرو - 9:00 مساء - بي إن سبورت 4

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مواعيد مباريات اليوم القنوات الناقلة لمباريات اليوم الزمالك مانشستر سيتي الكونفدرلية الأفريقية الدوري الإسباني الدوري الإنجليزي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"بعد انتقاله للأهلي".. كامويش يوجه رسالة خاصة لفريق ترومسو النرويجي
مصراوي ستوري

"بعد انتقاله للأهلي".. كامويش يوجه رسالة خاصة لفريق ترومسو النرويجي
موعد صيام الأيام البيض لشهر شعبان 2026 وفضل ليلة النصف
أخبار مصر

موعد صيام الأيام البيض لشهر شعبان 2026 وفضل ليلة النصف
5 صور من احتفال كريم الدبيس بعقد قرانه
رياضة محلية

5 صور من احتفال كريم الدبيس بعقد قرانه
كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تعادل الأهلي ويانج أفريكانز؟
مصراوي ستوري

كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تعادل الأهلي ويانج أفريكانز؟
وزير الخارجية القطري يجتمع مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني
شئون عربية و دولية

وزير الخارجية القطري يجتمع مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

هبوط أرضي بعمق 15 مترًا يتسبب في انهيار محلين داخل محطة وقود بالتجمع
"بعد منشورات الإساءة لمصر".. أول رد من الفنان السوداني محمود ميسرة السراج
السيسي وبزشكيان يناقشان تصاعد التوتر في المنطقة والحلول السلمية للملف النووي