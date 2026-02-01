بينها الزمالك والمصري.. مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

فيديو أهداف الشوط الأول من مباراة ليفربول ونيوكاسل بالدوري الإنجليزي

تقام اليوم الأحد الموافق 1 فبراير، العديد من المباريات الهامة والقوية في مختلف الدوريات حول العالم.

ويأتي على رأس مباريات اليوم المنتظرة، مواجهة مانشستر سيتي ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي، وريال مدريد أمام رايو فايكانو في الدوري الإسباني.

وجاءت مواعيد مباريات اليوم كالتالي:

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم الأحد

نوتنجهام فورست ضد كريستال بالاس - 4:00 مساء - بي إن سبورت 8

مانشستر يونايتد ضد فولهام - 4:00 مساء - بي إن سبورت 1

أستون فيلا ضد برينتفورد - 4:00 مساء - بي إن سبورت 4

توتنهام ضد مانشستر سيتي - 6:30 مساء - بي إن سبورت 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم الأحد

ريال مدريد ضد رايو فاييكانو - 3:00 مساء - بي إن سبورت 3

ريال بيتيس ضد فالنسيا - 5:15 مساء - بي إن سبورت 5

خيتافي ضد سيلتا فيجو - 7:30 مساء - بي إن سبورت 5

أتلتيك بلباو ضد ريال سويسداد - 10:00 مساء - بي إن سبورت 5

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي اليوم الأحد

أولمبيك ليون ضد ليل - 4:00 مساء - بي إن سبورت 6

أنجيه ضد ميتز - 6:15 مساء - بي إن سبورت 6

نيس ضد بريست - 6:15 مساء - بي إن سبورت 4

تولوز ضد أوكسير - 6:15 مساء - بي إن سبورت 8

ستراسبورج ضد باريس سان جيرمان - 9:45 مساء - بي إن سبورت 1

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم الأحد

تورينو ضد ليتشي - 1:30 مساء - منصة starzplay

كومو ضد أتالانتا - 4:00 مساء - منصة starzplay

كريمونيزي ضد إنتر ميلان - 7:00 مساء - منصة starzplay

بارما ضد يوفنتوس - 9:45 مساء - منصة starzplay

مواعيد مباريات الدوري الألماني اليوم الأحد

شتوتجارت ضد فرايبورج - 4:30 مساء - منصة شاهد

بوروسيا دورتموند ضد هايدنهايم - 6:30 مساء - إم بي سي أكشن

مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم الأحد

الشباب ضد الفيحاء - 5:15 مساء - ثمانية

الاتحاد ضد النجمة - 7:30 مساء - ثمانية 1

الفتح ضد الحزم - 7:30 مساء - ثمانية

مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا اليوم الأحد

سيمبا ضد الترجي - 3:00 مساء - بي إن سبورت 2

ريفيرز يونايتد ضد باور ديناموز - 6:00 مساء - بي إن سبورت 3

بيراميدز ضد نهضة بركان - 6:00 مساء - بي إن سبورت 2

مولودية الجزائر ضد سانت إيلوي لو بوبو - 9:00 مساء - بي إن سبورت 3

مواعيد مباريات الكونفدرالية الأفريقية اليوم الأحد

كايزر تشيفز ضد زيسكو - 3:00 مساء - بي إن سبورت أكسترا 2

ستيلنبوش ضد شباب بلوزداد - 3:00 مساء - بي إن سبورت 9

اوتوهو ضد سينجيدا بلاك - 3:00 مساء - بي إن سبورت أكسترا 1

مانييما يونيون ضد الوداد المغربي - 3:00 مساء - بي إن سبورت

دجوليبا المالي ضد اتحاد العاصمة - 6:00 مساء - بي إن سبورت 9

عزام يونايتد ضد نايروبي يونايتد - 6:00 مساء - بي إن سبورت

المصري ضد الزمالك - 9:00 مساء - بي إن سبورت 2

أولمبيك آسفي ضد سان بيدرو - 9:00 مساء - بي إن سبورت 4