حالة الطقس اليوم الخميس 19 مارس 2026.. الأرصاد تكشف التفاصيل

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الخميس 19 مارس 2026 على مستوى الجمهورية، ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للدفء إلى دافئ نهارًا على أغلب المناطق، فيما يكون بارداً خلال ساعات الليل.

تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس 19 مارس 2026

وأشارت الخرائط الجوية إلى احتمالية سقوط أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد، قد تتراوح شدتها أحيانًا بين الخفيفة والمتوسطة، بنسبة حدوث تصل إلى 30% وعلى فترات متقطعة.

وتتوقع "الهيئة" فرصًا لأمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية والوجه البحري، قد تكون رعدية في بعض الفترات، مع إمكانية وصولها إلى حد السيول على مناطق خليج العقبة وسيناء.

وتنشط الرياح على أغلب أنحاء الجمهورية، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة، ما يؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر في بعض مناطق الصحراء الغربية وشمال وجنوب الصعيد ومحافظة البحر الأحمر.

وأشارت "الأرصاد" إلى أنه بالنسبة لحالة البحر المتوسط، فتكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الأمواج من مترين إلى ثلاثة أمتار، واتجاه الرياح من جنوبية شرقية إلى شمالية غربية.

ولفتت إلى أنه في البحر الأحمر، تتراوح حالة البحر بين معتدلة ومضطربة، وارتفاع الأمواج من متر ونصف إلى درجتين ونصف، مع رياح شمالية غربية إلى غربية، بينما خليج السويس، فيكون معتدلاً إلى مضطرب، وارتفاع الأمواج من مترين إلى ثلاثة أمتار، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على بعض المحافظات

وكشفت "هيئة الأرصاد الجوية" عن تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة اليوم على بعض المحافظات، وجاءت على النحو التالي:

القاهرة: العظمى 23 درجة – الصغرى 14 درجة

6 أكتوبر: العظمى 22 درجة – الصغرى 12 درجة

بنها: العظمى 22 درجة – الصغرى 13 درجة

دمنهور: العظمى 21 درجة – الصغرى 12 درجة

وادي النطرون: العظمى 23 درجة – الصغرى 12 درجة

كفر الشيخ: العظمى 22 درجة – الصغرى 13 درجة

المنصورة: العظمى 23 درجة – الصغرى 14 درجة

طنطا: العظمى 22 درجة – الصغرى 13 درجة

دمياط: العظمى 20 درجة – الصغرى 12 درجة

بورسعيد: العظمى 22 درجة – الصغرى 15 درجة

الإسماعيلية: العظمى 24 درجة – الصغرى 13 درجة

السويس: العظمى 24 درجة – الصغرى 13 درجة

العريش: العظمى 20 درجة – الصغرى 10 درجات

رفح: العظمى 20 درجة – الصغرى 9 درجات

رأس سدر: العظمى 23 درجة – الصغرى 14 درجة









