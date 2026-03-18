برشلونة يكتسح نيوكاسل بسباعية ويتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

كتب : نهي خورشيد

10:02 م 18/03/2026
  • عرض 8 صورة
تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة إلى دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد فوزه العريض على نيوكاسل يونايتد بنتيجة 7-2، في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء على ملعب كامب نو ضمن إياب دور الـ16.


أهداف مباراة برشلونة و نيوكاسل يونايتد في الشوط الأول


وافتتح رافينيا التسجيل للبارسا في الدقيقة السادسة بعد تمريرة من فيرمين لوبيز.


ورد نيوكاسل سريعاً بهدف التعادل في الدقيقة 15 عن طريق إيلانجا، بعد أن استغل تمريرة ذكية من لويس هال وانفرد بحارس برشلونة جارسيا ليسجل هدفاً رائعاً.


وفي الدقيقة 18 أضاف مارك برنال الهدف الثاني للبارسا، قبل أن يعود إيلانجا مرة أخرى ويحرز هدف التعادل لنيوكاسل في الدقيقة 28 إثر خطأ دفاعي من الفريق الكتالوني.


وقبل نهاية الشوط الأول، حصل رافينيا على ركلة جزاء سجلها زميله لامين يامال، لينتهي الشوط الأول بتقدم برشلونة 3-2.

أهداف مباراة برشلونة و نيوكاسل يونايتد في الشوط الثاني


وفي الشوط الثاني واصل الفريق الكتالوني مهرجان الأهداف، إذ سجل فيرمين لوبيز الهدف الرابع بعد تمريرة بينية من رافينيا، ثم أضاف روبرت ليفاندوفيسكي الهدف الخامس في الدقيقة 57 برأسية مستغلاً كرة عرضية من رافينيا، قبل أن يضيف الهدف السادس والثاني له بعد دقيقتين فقط.


وفي الدقيقة 72، اختتم رافينيا مهرجان الأهداف بالهدف السابع مستفيداً من خطأ دفاعي لنيوكاسل.

وبهذه النتيجة، حسم برشلونة بطاقة التأهل إلى دور ربع النهائي بفارق كبير بعد الفوز بمجموع المباراتين ذهاباً وإياباً بنتيجة 8-3.

