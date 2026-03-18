قرار صادم من السنغال بشأن كأس الأمم الأفريقية.. ما هو؟

أصدرت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم مساء اليوم الأربعاء، بياناً رسمياً للرد على قرار لجنة الاستئناف بالكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم بسحب لقب كأس الأمم الأخيرة من منتخب السنغال ومنحه لأسود الأطلس.

بيان الجامعة الملكية المغربية



وأشادت الجامعة الملكية في بيانها اليوم بقرار لجنة الاستئناف، مشيرة أنه يسير في اتجاه احترام القواعد وتحقيق الاستقرار الضروري لضمان حسن سير المنافسات الدولية.



وأكدت الجامعة أن هدفها كان المطالبة بإنفاذ القواعد وليس الطعن في الأداء الرياضي للفرق المشاركة، بل ضمان التطبيق الصارم للوائح المنظمة للمسابقة منذ بداية الأحداث التي أدت إلى توقيف المباراة النهائية لكأس أمم إفريقيا.



وأضافت أن القرار جاء بعد استئناف تقدمت به الجامعة، إذ اعترفت الكونفدرالية الإفريقية بأن القواعد لم يتم احترامها بالكامل في المرحلة السابقة.



وشددت الجامعة على أنها التزمت بكافة الإجراءات القانونية من تقديم المذكرات الرسمية والمشاركة في جلسات الاستماع لضمان احترام حقوقها والقواعد التي تكفل سير المنافسات بشكل سليم، معتبرة أن هذا القرار يساهم في توضيح النظام المطبق على الحالات المماثلة.

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية أبرز ما جاء في بيان الجامعة المغربية

-القرار يحترم القواعد ويضمن نزاهة المنافسات الإفريقية.

-القضية لم تتعلق بالأداء على أرض الملعب، بل بتطبيق اللوائح بشكل صحيح.

-الجامعة اتبعت جميع الإجراءات القانونية، وحضرت جلسات الاستماع ووثقت بالعملية بالكامل.

-الكونفدرالية الإفريقية اعترفت بعدم احترام القواعد سابقاً، وهو ما يجعل القرار سليماً.

-الجامعة تتطلع بثقة إلى المنافسات القادمة، مؤكدة التزامها بالدفاع عن التطبيق العادل والصارم للقواعد.

-الاتحاد أشاد بالمنتخبات المشاركة، التي أظهرت احتراماً للعبة وللمنافسات الإفريقية.

