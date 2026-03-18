كأس مصر

طلائع الجيش

1 1
21:30

زد

دوري أبطال أوروبا

برشلونة

7 2
19:45

نيوكاسل

دوري أبطال أوروبا

توتنهام هوتسبر

2 2
22:00

اتلتيكو مدريد

دوري أبطال أوروبا

بايرن ميونيخ

4 1
22:00

أتالانتا

دوري أبطال أوروبا

ليفربول

4 0
22:00

جالاتا سراي

كأس خادم الحرمين الشريفين

الخلود

2 2
21:00

الاتحاد

كأس خادم الحرمين الشريفين

أهلي جدة

1 1
21:00

الهلال

إعلان

"قرار سليم".. أول تعليق من المغرب بعد منحهم لقب أمم أفريقيا 2025

كتب : نهي خورشيد

10:29 م 18/03/2026 تعديل في 10:30 م
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    الاتحاد المغربي لكرة القدم
  منتخب المغرب
    لاعبي منتخب المغرب (1)
  • عرض 7 صورة
    منتخب المغرب
  • عرض 7 صورة
    منتخب المغرب
  • عرض 7 صورة
    منتخب المغرب
  • عرض 7 صورة
    أشرف حكيمي لاعب منتخب المغرب

أصدرت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم مساء اليوم الأربعاء، بياناً رسمياً للرد على قرار لجنة الاستئناف بالكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم بسحب لقب كأس الأمم الأخيرة من منتخب السنغال ومنحه لأسود الأطلس.

بيان الجامعة الملكية المغربية


وأشادت الجامعة الملكية في بيانها اليوم بقرار لجنة الاستئناف، مشيرة أنه يسير في اتجاه احترام القواعد وتحقيق الاستقرار الضروري لضمان حسن سير المنافسات الدولية.


وأكدت الجامعة أن هدفها كان المطالبة بإنفاذ القواعد وليس الطعن في الأداء الرياضي للفرق المشاركة، بل ضمان التطبيق الصارم للوائح المنظمة للمسابقة منذ بداية الأحداث التي أدت إلى توقيف المباراة النهائية لكأس أمم إفريقيا.


وأضافت أن القرار جاء بعد استئناف تقدمت به الجامعة، إذ اعترفت الكونفدرالية الإفريقية بأن القواعد لم يتم احترامها بالكامل في المرحلة السابقة.


وشددت الجامعة على أنها التزمت بكافة الإجراءات القانونية من تقديم المذكرات الرسمية والمشاركة في جلسات الاستماع لضمان احترام حقوقها والقواعد التي تكفل سير المنافسات بشكل سليم، معتبرة أن هذا القرار يساهم في توضيح النظام المطبق على الحالات المماثلة.

بيان الجامعة الملكية المغربية

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية أبرز ما جاء في بيان الجامعة المغربية

-القرار يحترم القواعد ويضمن نزاهة المنافسات الإفريقية.
-القضية لم تتعلق بالأداء على أرض الملعب، بل بتطبيق اللوائح بشكل صحيح.
-الجامعة اتبعت جميع الإجراءات القانونية، وحضرت جلسات الاستماع ووثقت بالعملية بالكامل.
-الكونفدرالية الإفريقية اعترفت بعدم احترام القواعد سابقاً، وهو ما يجعل القرار سليماً.
-الجامعة تتطلع بثقة إلى المنافسات القادمة، مؤكدة التزامها بالدفاع عن التطبيق العادل والصارم للقواعد.
-الاتحاد أشاد بالمنتخبات المشاركة، التي أظهرت احتراماً للعبة وللمنافسات الإفريقية.

د. مصطفى الفقي: الناس فاكراني اتكلمت كتير لكن فيه "أشياء ستذهب معي إلى
د. مصطفى الفقي: الناس فاكراني اتكلمت كتير لكن فيه "أشياء ستذهب معي إلى
في الموجة 61.. إيران تعلن استهداف أكثر من 100 مواقع إسرائيلية وأمريكية
في الموجة 61.. إيران تعلن استهداف أكثر من 100 مواقع إسرائيلية وأمريكية

موسم أفلام عيد الفطر..الصور الأولى من العرض الخاص لفيلم "برشامة"
موسم أفلام عيد الفطر..الصور الأولى من العرض الخاص لفيلم "برشامة"

رسمياً.. 3 دول تعلن الخميس أول أيام عيد الفطر المبارك (محدث)
رسمياً.. 3 دول تعلن الخميس أول أيام عيد الفطر المبارك (محدث)

"قرار محترم".. هاني توفيق يعلق على قرار تبكير إغلاق المحلات والمولات
"قرار محترم".. هاني توفيق يعلق على قرار تبكير إغلاق المحلات والمولات

إعلان

إعلان

مجدي الجلاد: إسقاط إيران شبه مستحيل وتقديرات واشنطن أخطأت الحساب (فيديو)
رسمياً.. الخميس أول دولة تحتفل بعيد الفطر المبارك
العيد الجمعة.. 12 دولة تعلن أول أيام عيد الفطر رسمياً (محدث)
قرار صادم من السنغال بشأن كأس الأمم الأفريقية.. ما هو؟
"أخلوها فورًا".. رسالة تهديد إيرانية صريحة تستهدف آبار النفط في 3 دول خليجية