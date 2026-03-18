ملخص مباراة ليفربول وجالاتا سراي بدوري أبطال أوروبا

ححق فريق ليفربول فوزًا كبيرًا على نظيره جالاتا سراي التركي، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الأربعاء، ضمن منافسات إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وانتهي اللقاء بفوز ليفربول بنتيجة 4-0، ليحسم الليفر تأهله لدور ربع نهائي دوري الأبطال، ويلاقي نظيره باريس سان جيرمان في ربع النهائي.

وشهد اللقاء تسجيل النجم المصري محمد صلاح الهدف الرابع في اللقاء، ليعود للتألق مرة أخري بعد صيامه التهديفي في المباريات الأخيرة.

مجريات مباراة ليفربول وجالاتا سراى

الدقيقة 1: انطلاق المباراة

الدقيقة 3: هجمة خطيرة لليفربول عن طريق محمد صلاح.

الدقيقة 6: ضغط متواصل من لاعبي ليفربول في وسط ملعب جالاتا سراي ودفاعات الفريق التركي تتصدي.

الدقيقة 17: هجمة خطيرة لفريق ليفربول عن طريق إيكتيكي ودفاعات جالاتا سراي تبعد الكرة.

الدقيقة 25: سوبوسلاي يسجل الهدف الأول لصالح ليفربول بعد تسديدة متقنة داخل منطقة الجزاء.

الدقيقة 29: إيكتيكي ينفرد بالمرمي ولكنه يفشل في التسجيل بعد تدخل دفاعات جالاتا سراي.

الدقيقة 33: سوبوسلاي يطلق تسديدة صاروخية وحارس جالاتا سراي يبعدها.

الدقيقة 39: سالاي لاعب جالاتا سراي يتحصل علي خطأ لصالحه.

الدقيقة 41: أوسيمين يهدر فرصة هدف بعد عرضية من داخل منطقة الجزاء تلقاها سددها برأسية ولكن خارج المرمي.

الدقيقة 43: مالك أليستر يتدخل على حارس مرمي جالاتا سراي بعد تنفيذ كرة عرضية والحكم يحتسب خطأ لصالح الحارس.

الدقيقة 44: ضغط متواصل وهجوم مكثف من لاعبي ليفربول عن طريق صلاح وسوبوسلاي وإيكتيكي.

الدقيقة 45: الحكم يضيف 5 دقائق وقت محتسب بدل ضائع.

الدقيقة 45+2: ركلة جزاء لصالح ليفربول تحصل عليها اللاعب سوبوسلاي

الدقيقة 45+4: محمد صلاح يهدر ركلة جزاء ليفربول بعد تصدي حارس مرمي جالاتا سراي لها.

الدقيقة 45+6: نهاية الشوط الأول بتقدم ليفربول علي جالاتا سراي بهدف نظيف.

الدقيقة 46: انطلاق الشوط الثاني

الدقيقة 51: إيكتيكي يسجل الهدف الثاني لصالح ليفربول بعد تمريرة من صلاح.

الدقيقة 53: جرافينبيرج يسجل الثالث لصالح ليفربول بعد متابعة لتسديدة محمد صلاح.

الدقيقة 62: محمد صلاح يسجل هدف ليفربول الرابع بعد تسديدة رائعة من علي حدود منطقة الجزاء.

الدقيقة 73: خروج محمد صلاح من المباراة ونزول المهاجم جاكبو.

الدقيقة 77: توقف المباراة لإصابة لاعب جالاتا سراي التركي.

الدقيقة 86: إيكتيكي يسدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء تمر بجوار المرمي.

الدقيقة 89: هدف ملغي لصالح ليفربول سجله مالك أليستر، بعد احتساب خطأ لصالح حارس مرمي جالاتا سراي.

الدقيقة 90: حكم اللقاء يحتسب 6 دقائق وقت بدل ضائع.

الدقيقة 90+6: الحكم يطلق صافرة نهاية المباراة بفوز ليفربول بنتيجة 4-0، ويحسم تأهله لربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

