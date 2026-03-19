كشفت 3 مصادر، أن مكتب التحقيقات الفيدرالي "FBI" يحقق مع جو كينت، المسؤول الأمني الأمريكي البارز، الذي قدم استقالته بسبب الحرب مع إيران، بتهمة تسريب معلومات سرية.

أفاد التقرير، أن التحقيق مع كينت بدأ قبل استقالته من منصبه كمدير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب يوم الثلاثاء، بحسب موقع سيمافور.

كان كشف جو كينت، جو كينت، مدير المركز الوطني الأمريكي لمكافحة الإرهاب سابقًا، بعد يوم واحد من استقالته، أنه لم تكن هناك أي معلومات استخبارية تشير إلى استعداد إيران لتنفيذ هجوم مفاجئ كبير مشابه لهجمات 11 سبتمبر أو بيرل هاربر.

قال كينت: "لم تكن هناك أي معلومات استخبارية تقول إنه في يوم محدد، مثل 1 مارس، ستشن إيران هجومًا مفاجئًا كبيرًا على أحد قواعدنا، ولم يكن هناك أي مؤشر على ذلك".

وأضاف أن الإيرانيين يتصرفون بطريقة متعمدة ومدروسة عند تصعيد النزاعات.