يستعد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، لإعلان حكم مباراة الأهلي والترجي التونسي في إياب دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا النسخة الجارية.

كشفت صحيفة "الصباح التونسية"، أن لجنة الحكام بالكاف استقرت على تعيين المغربي جلال جيد لإدارة مباراة الأهلي، وسيتم الإعلان الرسمي خلال الساعات المقبلة.

ويعتبر جلال جيد فأل خير للمصريين، حيث سبق وأن أدار أكثر من مباراة لأندية مصرية ومنتخبات مصر في فترات سابقة، أبرزها الزمالك والمصري البورسعيدي ومودرن سبورت.

من هو الحكم المغربي جلال جيد؟

- حكم مغربي الجنسية، من مواليد 1988.

- بدأ جلال جيد مسيرته التحكيمية عام 2015

- حصل على الشارة الدولية للتحكيم من "فيفا" في عام 2019.

- لم يدير سوى مباراة واحدة في دوري أبطال أفريقيا في هذه النسخة وكانت بالأدوار التمهيدية.

- لم يتولى الإدارة التحكيمية من قبل لأي مباراة لفريق الأهلي.

- سبق أن أدار مباراة المصري البورسعيدي أمام القطن الكاميروني بدور المجموعات موسم 2020-2021 (فوز المصري 2-0).

- أدار مواجهة مودرن سبورت أمام الهلال الليبي بدور المجموعات موسم 2023-2024 (فوز مودرن سبورت 2-1).

- قاد مباراة ربع نهائي الكونفدرالية بين الزمالك ومودرن سبورت (فوز الزمالك 2-1).

- أدار مباراة ودية لمنتخب مصر تحت 19 عامًا أمام الكويت (فوز مصر 3-1).

- أدار مباراة مصر ونيجيريا في كأس الأمم الإفريقية 2025 (فوز نيجيريا).

