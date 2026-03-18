مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا

برشلونة

7 2
19:45

نيوكاسل

دوري أبطال أوروبا

توتنهام هوتسبر

- -
22:00

اتلتيكو مدريد

دوري أبطال أوروبا

بايرن ميونيخ

- -
22:00

أتالانتا

دوري أبطال أوروبا

ليفربول

- -
22:00

جالاتا سراي

كأس خادم الحرمين الشريفين

الخلود

0 1
21:00

الاتحاد

كأس خادم الحرمين الشريفين

أهلي جدة

0 1
21:00

الهلال

كرة السلة

الأهلي

- -
22:00

سبورتنج

جميع المباريات

إعلان

فأل خير للمصريين.. من هو جلال جيد المرشح لتحكيم مباراة الأهلي والترجي؟

كتب : محمد عبد الهادي

09:03 م 18/03/2026 تعديل في 09:06 م

جلال جيد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يستعد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، لإعلان حكم مباراة الأهلي والترجي التونسي في إياب دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا النسخة الجارية.

كشفت صحيفة "الصباح التونسية"، أن لجنة الحكام بالكاف استقرت على تعيين المغربي جلال جيد لإدارة مباراة الأهلي، وسيتم الإعلان الرسمي خلال الساعات المقبلة.

ويعتبر جلال جيد فأل خير للمصريين، حيث سبق وأن أدار أكثر من مباراة لأندية مصرية ومنتخبات مصر في فترات سابقة، أبرزها الزمالك والمصري البورسعيدي ومودرن سبورت.

من هو الحكم المغربي جلال جيد؟

- حكم مغربي الجنسية، من مواليد 1988.

- بدأ جلال جيد مسيرته التحكيمية عام 2015

- حصل على الشارة الدولية للتحكيم من "فيفا" في عام 2019.

- لم يدير سوى مباراة واحدة في دوري أبطال أفريقيا في هذه النسخة وكانت بالأدوار التمهيدية.

- لم يتولى الإدارة التحكيمية من قبل لأي مباراة لفريق الأهلي.

- سبق أن أدار مباراة المصري البورسعيدي أمام القطن الكاميروني بدور المجموعات موسم 2020-2021 (فوز المصري 2-0).

- أدار مواجهة مودرن سبورت أمام الهلال الليبي بدور المجموعات موسم 2023-2024 (فوز مودرن سبورت 2-1).

- قاد مباراة ربع نهائي الكونفدرالية بين الزمالك ومودرن سبورت (فوز الزمالك 2-1).

- أدار مباراة ودية لمنتخب مصر تحت 19 عامًا أمام الكويت (فوز مصر 3-1).

- أدار مباراة مصر ونيجيريا في كأس الأمم الإفريقية 2025 (فوز نيجيريا).

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

