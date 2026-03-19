مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الأوروبي

ميتييلاند

- -
19:45

نوتينجهام فورست

الدوري التركي

بشكتاش

- -
19:00

قاسم باشا

الدوري الأوروبي

أستون فيلا

- -
22:00

ليل

جميع المباريات

إعلان

رسمياً.. الهلال ينافس الخلود في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

كتب : نهي خورشيد

12:35 ص 19/03/2026
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    الهلال يواجه الخلود (6)
  • عرض 7 صورة
    الهلال يواجه الخلود (5)
  • عرض 7 صورة
    الهلال يواجه الخلود (3)
  • عرض 7 صورة
    الهلال يواجه الخلود (4)
  • عرض 7 صورة
    الهلال يواجه الخلود (2)
  • عرض 7 صورة
    الهلال يواجه الخلود (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخلود إلى المباراة النهائية لكأس خادم الحرمين الشريفين، بعد تحقيقه فوزاً ثميناً على نظيره الاتحاد بركلات الترجيح 5-4، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب نادي الحزم مساء الأربعاء بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 2-2.

أهداف مباراة الاتحاد والخلود

وكانت المباراة شهدت تقدم الاتحاد أولاً بهدف الفرنسي موسى ديابي في الدقيقة 40، قبل أن يعادل الخلود النتيجة عبر اللاعب عبد العزيز العليوة في الدقيقة 73.

وفي الشوط الإضافي الأول، نجح ستيفين بيرجوين في إعادة التقدم للاتحاد بالدقيقة 96، لكن أدم بيري أعاد التعادل للخلود بالدقيقة 111، ليحتكم الفريقان بعد ذلك لركلات الترجيح، والتي ابتسمت لصالح الخلود.

نتيجة مباراة الهلال والأهلي

وفي نصف النهائي الآخر، نجح فريق الهلال في تجاوز نظيره أهلي جدة بركلات الترجيح بنتيجة 4-2 بعد مباراة مثيرة استمرت حتى الدقيقة 120.

وسجل ثيو هيرنانديز هدف الهلال الأول في الدقيقة 39، فيما تعادل إيفان توني للأهلي من ركلة جزاء بالدقيقة 81.

وشهد اللقاء تألق الحارس ياسين بونو، وإهدار توني لعدة فرص خطيرة، قبل أن تحسم ركلات الترجيح صعود الهلال إلى النهائي.

وبهذه النتائج، يلتقي الهلال مع الخلود في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، والمقرر له يوم 7 أبريل المقبل.

الهلال الخلود نهائى كأس خادم الحرمين الشريفين

إعلان

إعلان

