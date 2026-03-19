الدوري الأوروبي

ميتييلاند

- -
19:45

نوتينجهام فورست

الدوري الأوروبي

روما

- -
22:00

بولونيا

الدوري التركي

بشكتاش

- -
19:00

قاسم باشا

جميع المباريات

بايرن ميونخ يتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد اكتساح أتالانتا

كتب : نهي خورشيد

01:09 ص 19/03/2026

خلال مباراة بايرن ميونخ وأتالانتا

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ إلى الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد فوزه الكبير على أتالانتا بنتيجة 4-1 في إياب ثمن النهائي مساء اليوم الأربعاء، ليؤكد تفوقه بعد فوزه في مباراة الذهاب بإيطاليا بنتيجة 6-1، ليصل مجموع أهدافه في المباراتين إلى 10-2.

أهداف مباراة بايرن ميونخ وأتالانتا في دوري أبطال

وافتتح البافاري التسجيل عن طريق هاري كين في الدقيقة 25، قبل أن يضيف الهدف الثاني لنفسه في الدقيقة 54.

وتواصلت الإثارة بعدها مع تسجيل لينارت كارل الهدف الثالث في الدقيقة 56، فيما اختتم لويس دياز سلسلة أهداف الفريق البافاري في الدقيقة 70.

وسجل لازار ساماردتش هدف أتالانتا الوحيد في الدقيقة 80، ليبقى الفريق الإيطالي عاجزًا عن إحداث أي مفاجأة في مباراة الإياب.

مواجهة البايرن في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

بهذا الفوز الكبير، يواصل بايرن ميونخ عروضه القوية في دوري أبطال أوروبا، ليواجه في ربع النهائي نظيره ريال مدريد الذي تأهل عقب فوزه على مانشستر سيتي بمجموع المباراتين بنتيجة 5-1.

بايرن ميونخ دوري أبطال أوروبا أتالانتا

مجدي الجلاد: إسقاط إيران شبه مستحيل وتقديرات واشنطن أخطأت الحساب (فيديو)
مجدي الجلاد: إسقاط إيران شبه مستحيل وتقديرات واشنطن أخطأت الحساب (فيديو)
وول ستريت: ترامب يعارض ضرب مواقع الطاقة الإيرانية
وول ستريت: ترامب يعارض ضرب مواقع الطاقة الإيرانية

في الموجة 61.. إيران تعلن استهداف أكثر من 100 مواقع إسرائيلية وأمريكية
في الموجة 61.. إيران تعلن استهداف أكثر من 100 مواقع إسرائيلية وأمريكية

أول تعليق من رامز جلال على حلقة خيرية أبو لبن في "رامز ليفل الوحش"
أول تعليق من رامز جلال على حلقة خيرية أبو لبن في "رامز ليفل الوحش"
