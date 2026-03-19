بايرن ميونخ يتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد اكتساح أتالانتا

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ إلى الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد فوزه الكبير على أتالانتا بنتيجة 4-1 في إياب ثمن النهائي مساء اليوم الأربعاء، ليؤكد تفوقه بعد فوزه في مباراة الذهاب بإيطاليا بنتيجة 6-1، ليصل مجموع أهدافه في المباراتين إلى 10-2.

أهداف مباراة بايرن ميونخ وأتالانتا في دوري أبطال

وافتتح البافاري التسجيل عن طريق هاري كين في الدقيقة 25، قبل أن يضيف الهدف الثاني لنفسه في الدقيقة 54.

وتواصلت الإثارة بعدها مع تسجيل لينارت كارل الهدف الثالث في الدقيقة 56، فيما اختتم لويس دياز سلسلة أهداف الفريق البافاري في الدقيقة 70.

وسجل لازار ساماردتش هدف أتالانتا الوحيد في الدقيقة 80، ليبقى الفريق الإيطالي عاجزًا عن إحداث أي مفاجأة في مباراة الإياب.

مواجهة البايرن في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

بهذا الفوز الكبير، يواصل بايرن ميونخ عروضه القوية في دوري أبطال أوروبا، ليواجه في ربع النهائي نظيره ريال مدريد الذي تأهل عقب فوزه على مانشستر سيتي بمجموع المباراتين بنتيجة 5-1.

