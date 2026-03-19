الدوري الأوروبي

ميتييلاند

- -
19:45

نوتينجهام فورست

الدوري التركي

بشكتاش

- -
19:00

قاسم باشا

الدوري الأوروبي

أستون فيلا

- -
22:00

ليل

إعلان

أتلتيكو مدريد يتأهل لمواجهة برشلونة بعد خسارته المثيرة أمام توتنهام

كتب : نهي خورشيد

12:48 ص 19/03/2026

أتليتكو مدريد

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام هوتسبير فوزاً مثيراً على ضيفه أتلتيكو مدريد بنتيجة 3-2، في إياب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا، والذي جمع بينهما على ملعب توتنهام مساء الأربعاء.

أهداف مباراة توتنهام وأتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا

وافتتح توتنهام الإنجليزي التسجيل في الدقيقة 31 عن طريق راندال كولو مواني، بعد تمريرة حاسمة من ماتيس تيل.

وفي الدقيقة الثالثة من الشوط الثاني، عاد أتلتيكو مدريد للتعادل عبر جوليان ألفاريز، بصناعة من أديمولا لوكمان.

وبعد ذلك، سجل تشافي سيمونز الهدف الثاني لتوتنهام في الدقيقة 53، قبل أن يعادل دافيد هانكو النتيجة بالدقيقة 77 بعد تمريرة من ألفاريز.

واختتم تشافي سيمونز الثلاثية لصالح توتنهام من ركلة جزاء في الدقيقة 90، مسجلاً هدفه الشخصي الثاني وهدف الفريق الثالث.

ورغم الهزيمة، تأهل أتلتيكو مدريد إلى ربع النهائي مستفيداً من فوزه في مباراة الذهاب بخمسة أهداف مقابل هدفين، ليضرب موعداً نارياً مع برشلونة الذي تأهل بعد فوزه على نيوكاسل بنتيجة 8-3 بمجموع مباراتي ثمن النهائي.

أول تعليق من رامز جلال على حلقة خيرية أبو لبن في "رامز ليفل الوحش"
توجيهات عاجلة من السعودية للمعتمرين قبل مغادرة المملكة
موسم أفلام عيد الفطر..الصور الأولى من العرض الخاص لفيلم "برشامة"
تضارب الروايات.. أمريكا تتبرأ من قصف "منشآت الطاقة الإيرانية" وإسرائيل
د. مصطفى الفقي: الناس فاكراني اتكلمت كتير لكن فيه "أشياء ستذهب معي إلى
إعلان

