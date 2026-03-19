حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام هوتسبير فوزاً مثيراً على ضيفه أتلتيكو مدريد بنتيجة 3-2، في إياب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا، والذي جمع بينهما على ملعب توتنهام مساء الأربعاء.

أهداف مباراة توتنهام وأتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا

وافتتح توتنهام الإنجليزي التسجيل في الدقيقة 31 عن طريق راندال كولو مواني، بعد تمريرة حاسمة من ماتيس تيل.

وفي الدقيقة الثالثة من الشوط الثاني، عاد أتلتيكو مدريد للتعادل عبر جوليان ألفاريز، بصناعة من أديمولا لوكمان.

وبعد ذلك، سجل تشافي سيمونز الهدف الثاني لتوتنهام في الدقيقة 53، قبل أن يعادل دافيد هانكو النتيجة بالدقيقة 77 بعد تمريرة من ألفاريز.

واختتم تشافي سيمونز الثلاثية لصالح توتنهام من ركلة جزاء في الدقيقة 90، مسجلاً هدفه الشخصي الثاني وهدف الفريق الثالث.

ورغم الهزيمة، تأهل أتلتيكو مدريد إلى ربع النهائي مستفيداً من فوزه في مباراة الذهاب بخمسة أهداف مقابل هدفين، ليضرب موعداً نارياً مع برشلونة الذي تأهل بعد فوزه على نيوكاسل بنتيجة 8-3 بمجموع مباراتي ثمن النهائي.

