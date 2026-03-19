الدوري الأوروبي

ميتييلاند

- -
19:45

نوتينجهام فورست

الدوري التركي

بشكتاش

- -
19:00

قاسم باشا

الدوري الأوروبي

ليون

- -
19:45

سيلتا فيجو

محمد صلاح يسجل رقمًا تاريخيًا بعد هدفه بدوري أبطال أوروبا

كتب : محمد عبد الهادي

12:11 ص 19/03/2026

النجم المصري محمد صلاح

واصل محمد صلاح كتابة التاريخ في دوري أبطال أوروبا، بعدما سجل هدفًا جديدًا خلال مباراة فريقه ليفربول أمام جالاتا سراي في إياب دور الـ16.

ونجح ليفربول في تحقيق فوز كبير بنتيجة 4-0، ليحسم تأهله إلى ربع نهائي البطولة، حيث سجل صلاح الهدف الرابع لفريقه في الدقيقة 62 من عمر اللقاء.

ووصل محمد صلاح بهذا الهدف إلى رقم مميز، بعدما بلغ 50 هدفًا في بطولة دوري أبطال أوروبا، ليصبح أول لاعب إفريقي يصل إلى هذا الرقم في تاريخ المسابقة.

ومن ناحية أخرى، عادل محمد صلاح رقم سامي هيبيا كأكثر اللاعبين مشاركة مع ليفربول في البطولات الأوروبية ضمن قائمة الأكثر ظهورًا.

أرقام محمد صلاح في دوري أبطال أوروبا

47 هدفًا مع ليفربول

هدفان مع بازل السويسري

هدف واحد مع روما الإيطالي

أول تعليق من رامز جلال على حلقة خيرية أبو لبن في "رامز ليفل الوحش"
وول ستريت: ترامب يعارض ضرب مواقع الطاقة الإيرانية
"سيجارة" تقود "عاملي الدقي" للسجن.. اعتديا بالضرب على فرد شرطة أمام سفارة
د. مصطفى الفقي: الناس فاكراني اتكلمت كتير لكن فيه "أشياء ستذهب معي إلى
محمد صلاح يسجل رقمًا تاريخيًا بعد هدفه بدوري أبطال أوروبا
