محمد صلاح يسجل رقمًا تاريخيًا بعد هدفه بدوري أبطال أوروبا

واصل محمد صلاح كتابة التاريخ في دوري أبطال أوروبا، بعدما سجل هدفًا جديدًا خلال مباراة فريقه ليفربول أمام جالاتا سراي في إياب دور الـ16.

ونجح ليفربول في تحقيق فوز كبير بنتيجة 4-0، ليحسم تأهله إلى ربع نهائي البطولة، حيث سجل صلاح الهدف الرابع لفريقه في الدقيقة 62 من عمر اللقاء.

ووصل محمد صلاح بهذا الهدف إلى رقم مميز، بعدما بلغ 50 هدفًا في بطولة دوري أبطال أوروبا، ليصبح أول لاعب إفريقي يصل إلى هذا الرقم في تاريخ المسابقة.

ومن ناحية أخرى، عادل محمد صلاح رقم سامي هيبيا كأكثر اللاعبين مشاركة مع ليفربول في البطولات الأوروبية ضمن قائمة الأكثر ظهورًا.

أرقام محمد صلاح في دوري أبطال أوروبا

47 هدفًا مع ليفربول

هدفان مع بازل السويسري

هدف واحد مع روما الإيطالي

