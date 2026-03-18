اجتماع طارئ بالاتحاد السنغالي بعد سحب اللقب الأفريقي.. ما التفاصيل

كتب : نهي خورشيد

09:44 م 18/03/2026 تعديل في 09:46 م
أعلن الاتحاد السنغالي لكرة القدم عقد اجتماعاً صحفياً طارئاً غداً الخميس، لمناقشة مستجدات قضية سحب لقب كأس أمم أفريقيا 2025 من المنتخب ومنحه لنظيره المغربي.


بيان الاتحاد السنغالي اليوم


وأوضح الاتحاد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن المؤتمر سيعقد يوم الخميس 19 مارس في تمام الساعة 13:00 بفندق نوم داكار، للتعليق على التطورات الأخيرة المتعلقة بقرار لجنة التحكيم التابعة للكاف.

كواليس سحب اللقب من منتخب السنغال


يأتي هذا التحرك بعد أن أعلن الاتحاد الأفريقي مساء أمس الثلاثاء إلغاء نتيجة المواجهة ومنح المغرب فوزاً اعتبارياً بثلاثة أهداف دون رد، وذلك نتيجة للأحداث الفوضوية التي شهدتها المباراة بإنسحاب لاعبي السنغال من أرض الملعب لمدة 17 دقيقة اعتراضاً على احتساب الحكم ركلة جزاء للأسود في الوقت القاتل.


وكان إدوارد ميندي حارس السنغال نجح في التصدي لركلة الجزاء، ليسجل بعدها بابي جاي هدف الفوز في الوقت الإضافي مناحاً السنغال اللقب.

