رفض الاتحاد السنغالي لكرة القدم إعادة لقب كأس الأمم الأفريقية، عقب قرار الاتحاد الأفريقي "كاف" بسحب البطولة منه ومنحها إلى منتخب المغرب بعد مرور 58 يوماً على المباراة النهائية.

قرار الاتحاد السنغالي بعد منح اللقب للمغرب



وشدد مسؤولو الاتحاد السنغالي وفقاً لصحيفة "ديلي ميل البريطانية" على تمسكهم باللقب مؤكدين أن الكأس لن تغادر البلاد، موجهين اتهامات صريحة للاتحاد الأفريقي بالفساد.



وكان كاف أعلن مساء أمس الثلاثاء، إلغاء نتيجة المباراة النهائية ومنح المغرب فوزاً اعتبارياً بنتيجة 3-0 وذلك عقب مخالفة المنتخب السنغالي للوائح نتيجة انسحاب اللاعبين مؤقتاً من أرض الملعب احتجاجاً على احتساب ركلة جزاء للأسود في الوقت بدل الضائع.

أحداث نهائي كأس الأمم الأفريقية



وشهدت المباراة النهائية حالة من الفوضى في الدقيقة 98، بعدما غادر لاعبي السنغال أرض الملعب لمدة 17 دقيقة اعتراضاً على قرار الحكم، قبل أن يعود الفريق لاستكمال اللقاء بعد تدخل ساديو ماني، ونجح الحارس إدوارد ميندي في التصدي لركلة الجزاء قبل أن يسجل بابي جاي هدف الفوز في الوقت الإضافي لتنتهي المباراة بانتصار السنغال 1-0.



وعقب المباراة، تقدم الاتحاد المغربي بشكوى رسمية طالب خلالها بتطبيق اللوائح، وهو ما دفع الكاف لفتح تحقيق انتهى بإقرار خسارة السنغال واعتبارها منسحبة من النهائي، مع تثبيت نتيجة 3-0 لصالح المغرب.



وعلى جانب آخر، أصدر الاتحاد السنغالي لكرة القدم بياناً وصف فيه القرار بأنه "ظالم وغير مقبول"، مؤكداً عزمه التقدم باستئناف رسمي أمام محكمة التحكيم الرياضية.

