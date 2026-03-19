الاجتماع الوزاري التشاوري للدول العربية والإسلامية يُحذر إيران.. ما السبب؟


كتب- محمد أبو بكر:

04:33 ص 19/03/2026

علم إيران

أصدر الاجتماع الوزاري الذي عقد بالعاصمة السعودية الرياض بيانًا ختاميًا، أكّد خلاله على ضرورة توقف إيران عن جميع اعتداءاتها، والالتزام بالقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار كخطوة أولى لتهدئة التوترات في المنطقة.

وجّه البيان دعوة واضحة لإيران لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2817، والامتناع عن أي أعمال استفزازية قد تهدد أمن واستقرار الدول المجاورة.

كما شدّد على أن استمرار هذه الاعتداءات لا يحقق أي مكاسب سياسية لطهران، بل يزيد من عزلة الدولة ويضاعف التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجهها.

أكد الوزراء المشاركون في الاجتماع على حق الدول في الدفاع عن أراضيها ومصالحها وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، داعين المجتمع الدولي إلى التضامن مع الدول المتضررة واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الأمن والاستقرار الإقليمي.

فيديو قد يعجبك



تضارب الروايات.. أمريكا تتبرأ من قصف "منشآت الطاقة الإيرانية" وإسرائيل
شئون عربية و دولية

تضارب الروايات.. أمريكا تتبرأ من قصف "منشآت الطاقة الإيرانية" وإسرائيل
موسم أفلام عيد الفطر..الصور الأولى من العرض الخاص لفيلم "برشامة"
دراما و تليفزيون

موسم أفلام عيد الفطر..الصور الأولى من العرض الخاص لفيلم "برشامة"

"سيجارة" تقود "عاملي الدقي" للسجن.. اعتديا بالضرب على فرد شرطة أمام سفارة
حوادث وقضايا

"سيجارة" تقود "عاملي الدقي" للسجن.. اعتديا بالضرب على فرد شرطة أمام سفارة
توجيهات عاجلة من السعودية للمعتمرين قبل مغادرة المملكة
أخبار وتقارير

توجيهات عاجلة من السعودية للمعتمرين قبل مغادرة المملكة
5 أنواع من الأطعمة تقلل من الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم
سفرة رمضان

5 أنواع من الأطعمة تقلل من الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم

رسمياً.. 3 دول تعلن الخميس أول أيام عيد الفطر المبارك (محدث)
مجدي الجلاد: إسقاط إيران شبه مستحيل وتقديرات واشنطن أخطأت الحساب (فيديو)
رسمياً.. الخميس أول دولة تحتفل بعيد الفطر المبارك
العيد الجمعة.. 12 دولة تعلن أول أيام عيد الفطر رسمياً (محدث)
ضرب بارس وبوشهر.. هل يموت العالم بطيئًا بالاقتصاد أم سريعًا بالنووي؟
"أخلوها فورًا".. رسالة تهديد إيرانية صريحة تستهدف آبار النفط في 3 دول خليجية