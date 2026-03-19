أصدر الاجتماع الوزاري الذي عقد بالعاصمة السعودية الرياض بيانًا ختاميًا، أكّد خلاله على ضرورة توقف إيران عن جميع اعتداءاتها، والالتزام بالقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار كخطوة أولى لتهدئة التوترات في المنطقة.

وجّه البيان دعوة واضحة لإيران لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2817، والامتناع عن أي أعمال استفزازية قد تهدد أمن واستقرار الدول المجاورة.

كما شدّد على أن استمرار هذه الاعتداءات لا يحقق أي مكاسب سياسية لطهران، بل يزيد من عزلة الدولة ويضاعف التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجهها.

أكد الوزراء المشاركون في الاجتماع على حق الدول في الدفاع عن أراضيها ومصالحها وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، داعين المجتمع الدولي إلى التضامن مع الدول المتضررة واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الأمن والاستقرار الإقليمي.