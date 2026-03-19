تصعيد جديد.. ترامب: سندمر حقل بارس للغاز إذا قررت إيران مهاجمة قطر

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بتدمير حقل "بارس الجنوبي" للغاز، في حال استهدافها مجددا لمنشآت الطاقة، في تصعيد لافت عقب التطورات الأخيرة في المنطقة.

وقال ترامب، إن الولايات المتحدة قد تلجأ إلى تدمير الحقل بالكامل بقوة هائلة، إذا أقدمت طهران على مهاجمة دول بريئة مثل قطر، محذرا من تداعيات خطيرة لأي تصعيد جديد.

يأتي هذا التهديد بعد أن شنت إسرائيل هجوما على حقل بارس الجنوبي، استهدف جزءا محدودا منه، وفق ما أوردته تصريحات أمريكية.

والأربعاء، قال ترامب، ​إن إسرائيل هي ‌من نفذت الهجوم على حقل ‌غاز ‌بارس الجنوبي الإيراني وإن الولايات المتحدة ‌وقطر لم تشاركا فيه.

وكتب ترامب على منصة تروث سوشال: "لم تكن ‌الولايات المتحدةعلى علم بهذا الهجوم تحديدا، ولم ​تكن قطر ​متورطة فيه بأي شكل ​من الأشكال، ولم يكن لديها أي فكرة ​مسبقة ‌عن وقوعه".

في أعقاب الضربة، ردت إيران باستهداف منشأة للغاز الطبيعي المسال في قطر، في خطوة وصفت بأنها غير مبررة، ما زاد من حدة التوتر في المنطقة.

أكد ترامب، أنه لا يرغب في تصعيد واسع قد يؤدي إلى دمار طويل الأمد، لكنه شدد على أن أي تهديد لإمدادات الطاقة أو استهداف للبنية التحتية الحيوية سيقابل برد قوي وحاسم، وفقا لسكاي نيوز.