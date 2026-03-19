تصعيد جديد.. ترامب: سندمر حقل بارس للغاز إذا قررت إيران مهاجمة قطر

كتب : مصراوي

04:36 ص 19/03/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

وكالات

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بتدمير حقل "بارس الجنوبي" للغاز، في حال استهدافها مجددا لمنشآت الطاقة، في تصعيد لافت عقب التطورات الأخيرة في المنطقة.

وقال ترامب، إن الولايات المتحدة قد تلجأ إلى تدمير الحقل بالكامل بقوة هائلة، إذا أقدمت طهران على مهاجمة دول بريئة مثل قطر، محذرا من تداعيات خطيرة لأي تصعيد جديد.

يأتي هذا التهديد بعد أن شنت إسرائيل هجوما على حقل بارس الجنوبي، استهدف جزءا محدودا منه، وفق ما أوردته تصريحات أمريكية.

والأربعاء، قال ترامب، ​إن إسرائيل هي ‌من نفذت الهجوم على حقل ‌غاز ‌بارس الجنوبي الإيراني وإن الولايات المتحدة ‌وقطر لم تشاركا فيه.

وكتب ترامب على منصة تروث سوشال: "لم تكن ‌الولايات المتحدةعلى علم بهذا الهجوم تحديدا، ولم ​تكن قطر ​متورطة فيه بأي شكل ​من الأشكال، ولم يكن لديها أي فكرة ​مسبقة ‌عن وقوعه".

في أعقاب الضربة، ردت إيران باستهداف منشأة للغاز الطبيعي المسال في قطر، في خطوة وصفت بأنها غير مبررة، ما زاد من حدة التوتر في المنطقة.

أكد ترامب، أنه لا يرغب في تصعيد واسع قد يؤدي إلى دمار طويل الأمد، لكنه شدد على أن أي تهديد لإمدادات الطاقة أو استهداف للبنية التحتية الحيوية سيقابل برد قوي وحاسم، وفقا لسكاي نيوز.

فيديو قد يعجبك



"سيجارة" تقود "عاملي الدقي" للسجن.. اعتديا بالضرب على فرد شرطة أمام سفارة
حوادث وقضايا

"سيجارة" تقود "عاملي الدقي" للسجن.. اعتديا بالضرب على فرد شرطة أمام سفارة
5 أنواع من الأطعمة تقلل من الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم
سفرة رمضان

5 أنواع من الأطعمة تقلل من الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم
"لو صُمت في مصر وسافرت السعودية قبل العيد.. أعيّد ولا أصوم؟".. أمين الفتوى
جنة الصائم

"لو صُمت في مصر وسافرت السعودية قبل العيد.. أعيّد ولا أصوم؟".. أمين الفتوى
هل تختلف شرائح استهلاك الكهرباء للعداد الكودي عن العداد التقليدي؟.. مصدر
أخبار مصر

هل تختلف شرائح استهلاك الكهرباء للعداد الكودي عن العداد التقليدي؟.. مصدر
أول تعليق من رامز جلال على حلقة خيرية أبو لبن في "رامز ليفل الوحش"
دراما و تليفزيون

أول تعليق من رامز جلال على حلقة خيرية أبو لبن في "رامز ليفل الوحش"

رسمياً.. 3 دول تعلن الخميس أول أيام عيد الفطر المبارك (محدث)
مجدي الجلاد: إسقاط إيران شبه مستحيل وتقديرات واشنطن أخطأت الحساب (فيديو)
رسمياً.. الخميس أول دولة تحتفل بعيد الفطر المبارك
العيد الجمعة.. 12 دولة تعلن أول أيام عيد الفطر رسمياً (محدث)
ضرب بارس وبوشهر.. هل يموت العالم بطيئًا بالاقتصاد أم سريعًا بالنووي؟
"أخلوها فورًا".. رسالة تهديد إيرانية صريحة تستهدف آبار النفط في 3 دول خليجية