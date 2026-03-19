سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 19-3-2026 مع بداية التعاملات الصباحية


كتب- محمد فتحي:

04:42 ص 19/03/2026

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 19-3-2026 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن تراجع سعره بحلول التعاملات المسائية الأربعاء.

يذكر أن سعر الذهب انخفض في مصر بنحو 25 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية الأربعاء 18-3-2026، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ"مصراوي".

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 19-3-2026 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 8190 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 7165 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 6140 جنيه.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 4780 جنيه.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 3415 جنيها.

- سعر وقية الذهب بلغت 254695 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 57320 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

انخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 2.41% إلى نحو 4884 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

