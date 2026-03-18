في الموجة 61.. إيران تعلن استهداف أكثر من 100 مواقع إسرائيلية وأمريكية

كتب : عبدالله محمود

09:06 م 18/03/2026

الوعد الصادق 4

قال المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء العسكري الإيراني، إنهم استهدفوا أكثر من 100 هدف عسكري وأمني لإسرائيل وأمريكا في الموجة 61 من عملية "الوعد الصادق 4".

إيران تطلق الموجة 61 من عملية الوعد الصادق 4

وأضاف المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء الإيراني، في بيان اليوم الأربعاء، أنهم استهدفوا بمسيرات فجر اليوم، طائرات تزويد بالوقود في مطار بن جوريون.

استهداف 62 تجمعات للقوات الإسرائيلية

وأوضح المتحدث الإيراني، في تصريحات إعلامية اليوم الأربعاء، أنهم استهدفوا في الموجة 62 تجمعات للقوات في عكا وحيفا وتل أبيب وبئر السبع.

استهداف قواعد أمريكية في المنطقة

وأشار المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء العسكري الإيراني إلى أنهم استهدفوا في الموجة قواعد أمريكية في المنطقة بصواريخ طويلة ومتوسطة المدى.

كما أكد أنهم استهدفوا مركز الدعم والتزود بالوقود في أسدود، ومركز تصنيع لشركة رفائيل بصواريخ عماد وقدر.

انهيار منظومة الدفاعات الجوية في إسرائيل

ولفت إلى أن انهيار منظومة الدفاعات الجوية في إسرائيل والذي أدى إلى وصول الصواريخ إلى أهدافها بنجاح.

