أصدر الحرس الثوري الإيراني، تحذيرا شديد اللهجة، داعيا أعداء إيران إلى "انتظار الرد المزلزل" من القوات المسلحة، وذلك في أعقاب هجوم استهدف البنية التحتية للوقود والطاقة.

هجوم على "أكبر حقل غاز" في العالم

اتهمت طهران رسميا، الولايات المتحدة وإسرائيل باستهداف منشآت إنتاج النفط والغاز الطبيعي، بما في ذلك حقل "بارس الجنوبي"، وهو أكبر حقل للغاز الطبيعي في العالم.

تنسيق أمريكي إسرائيلي

وفي تطور ميداني خطير، نقلت شبكة "سي إن إن"، اليوم الأربعاء، عن مصدر إسرائيلي تأكيده استهداف منشأة "عسلوية" جنوب غربي إيران، بينما كشف مسؤول إسرائيلي آخر أن الضربة التي استهدفت منشأة "بارس الجنوبي" تمت بـ "تنسيق كامل مع الولايات المتحدة".

ووصف الحرس الثوري في بيانه المهاجم بـ "العدو المجرم"، معتبرا أن استهداف البنية التحتية للطاقة يمنح طهران "الحق المشروع" في الرد بالمثل واستهداف منشآت الطاقة في "دول المنشأ".

إخلاء منشآت وصواريخ فوق الرياض

لم يتوقف التصعيد عند التصريحات، حيث دعا الحرس الثوري السكان والموظفين في بعض المنشآت النفطية في "السعودية وقطر والإمارات" إلى الإخلاء فورا.

وعقب هذا التحذير، أعلنت وزارة الدفاع السعودية اعتراض "أربعة صواريخ باليستية" في سماء العاصمة الرياض، مشيرة إلى سقوط شظايا في مناطق متفرقة دون وقوع أضرار.

كما أحبطت الدفاعات السعودية هجوما بطائرتين مسيّرتين، حاولت إحداهما الاقتران بمنشأة غاز في المنطقة الشرقية قبل تدميرها.

تأتي هذه التطورات وسط "عاصفة عسكرية" أمريكية إسرائيلية استهدفت مواقع طهران النووية والاستراتيجية، حيث تتزامن الحملة المكثفة مع تسلّم مجتبى خامنئي مهام "المرشد الأعلى" خلفا لوالده الراحل، إذ يهدف هذا التصعيد الميداني والدولي لتقويض قدرات إيران العسكرية وتغيير موازين القوى في المنطقة.