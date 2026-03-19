قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إسرائيل بدافع الغضب مما حدث في الشرق الأوسط، قامت بشن هجوم عنيف على منشأة رئيسية تُعرف باسم حقل غاز "جنوب بارس" في إيران، وقد تم استهداف جزء صغير نسبيًا من هذا الحقل.

وأضاف ترامب، عبر حسابه على منصة تروث سوشيال: الولايات المتحدة لم تكن على علم بهذا الهجوم تحديدًا، كما أن دولة قطر لم تكن بأي شكل من الأشكال متورطة فيه، ولم يكن لديها أي فكرة مسبقة عن حدوثه.

وأوضح: لسوء الحظ، لم تكن إيران على دراية بذلك، أو بأي من الحقائق ذات الصلة بهجوم جنوب بارس، فقامت بشكل غير مبرر وغير عادل بمهاجمة جزء من منشأة الغاز الطبيعي المسال التابعة لقطر.

وأكد: لن تُنفذ إسرائيل أي هجمات أخرى تتعلق بحقل جنوب بارس شديد الأهمية والقيمة، ما لم تُقدم إيران بشكل غير حكيم على مهاجمة طرف بريء للغاية، وهو في هذه الحالة قطر.

وتابع: في هذه الحالة، فإن الولايات المتحدة الأمريكية، سواء بمساعدة إسرائيل أو دونها أو دون موافقتها، ستقوم بتدمير كامل حقل غاز جنوب بارس بقوة هائلة لم ترَ إيران مثلها من قبل ولم تشهدها.