إعلان

بهذا الشرط.. ترامب يعلن عدم شن إسرائيل هجمات جديدة على حقل بارس الإيراني


كتب- محمد أبو بكر:

04:47 ص 19/03/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إسرائيل بدافع الغضب مما حدث في الشرق الأوسط، قامت بشن هجوم عنيف على منشأة رئيسية تُعرف باسم حقل غاز "جنوب بارس" في إيران، وقد تم استهداف جزء صغير نسبيًا من هذا الحقل.

وأضاف ترامب، عبر حسابه على منصة تروث سوشيال: الولايات المتحدة لم تكن على علم بهذا الهجوم تحديدًا، كما أن دولة قطر لم تكن بأي شكل من الأشكال متورطة فيه، ولم يكن لديها أي فكرة مسبقة عن حدوثه.

وأوضح: لسوء الحظ، لم تكن إيران على دراية بذلك، أو بأي من الحقائق ذات الصلة بهجوم جنوب بارس، فقامت بشكل غير مبرر وغير عادل بمهاجمة جزء من منشأة الغاز الطبيعي المسال التابعة لقطر.

وأكد: لن تُنفذ إسرائيل أي هجمات أخرى تتعلق بحقل جنوب بارس شديد الأهمية والقيمة، ما لم تُقدم إيران بشكل غير حكيم على مهاجمة طرف بريء للغاية، وهو في هذه الحالة قطر.

وتابع: في هذه الحالة، فإن الولايات المتحدة الأمريكية، سواء بمساعدة إسرائيل أو دونها أو دون موافقتها، ستقوم بتدمير كامل حقل غاز جنوب بارس بقوة هائلة لم ترَ إيران مثلها من قبل ولم تشهدها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

دونالد ترامب حقل بارس الإيراني الهجوم على حقل بارس الإيراني إسرائيل إيران

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

فأل خير للمصريين.. من هو جلال جيد المرشح لتحكيم مباراة الأهلي والترجي؟
5 أنواع من الأطعمة تقلل من الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم
"سيجارة" تقود "عاملي الدقي" للسجن.. اعتديا بالضرب على فرد شرطة أمام سفارة
ضرب بارس وبوشهر.. هل يموت العالم بطيئًا بالاقتصاد أم سريعًا بالنووي؟
"لو صُمت في مصر وسافرت السعودية قبل العيد.. أعيّد ولا أصوم؟".. أمين الفتوى
إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

