ضرب بارس وبوشهر.. هل يموت العالم بطيئًا بالاقتصاد أم سريعًا بالنووي؟

تجاوزت المواجهة المفتوحة بين واشنطن وتل أبيب وطهران حدود القواعد العسكرية التقليدية، لتنزلق بخطى متسارعة نحو حافة الهاوية الاقتصادية والبيئية. فعندما تتصاعد ألسنة اللهب إثر استهداف قلب إنتاج الطاقة والمتمثل في ضرب حقل بارس، الأكبر للغاز الطبيعي في العالم، وتسقط المقذوفات الصاروخية على مسافة أمتار قليلة من قلب محطة بوشهر النووية، تدرك عواصم القرار أن قواعد الاشتباك القديمة التي حكمت مسار حرب إيران قد انهارت تمامًا.

المعركة اليوم تدور رحاها في شرايين الحياة اليومية، واضعة منطقة الشرق الأوسط أمام كابوس مركب تتداخل فيه أزمات عميقة؛ حيث يزحف ظلام دامس نحو المدن الإيرانية، ويتصاعد رعب مكتوم من سحابة إشعاعية قد تخنق سماء الخليج، في حين يضرب شلل تام حركة الملاحة ليقذف بمؤشرات أسعار النفط العالمية نحو حافة الجنون.

ويبرهن هذا على أن الاستراتيجية الجديدة تعتمد على كي الوعي الاقتصادي والتلويح بالإبادة البنيوية للخصم. وأن اللعب بورقة الطاقة والمفاعلات التشغيلية يدفع المنطقة بأسرها لتكون رهينة خطأ حسابي واحد، خاصةً مع تحول ممرات الطاقة إلى ساحة اشتباك مفتوحة تُنذر بتفاقم أزمة مضيق هرمز، وتضع الاقتصاد العالمي أمام اختبار هو الأقسى منذ عقود.

حرب إيران.. قراءة في إيلام الداخل

تكتسب الضربة التي طالت قلب البنية التحتية الإيرانية وزنًا كارثيًا يتجاوز الخسائر التكتيكية المعتادة. وتوضح البيانات التفصيلية التي أوردتها التغطيات الاقتصادية أن الهجوم ركز بدقة متناهية على منشآت حيوية داخل الحقل الاستراتيجي، ما أسفر عن اندلاع حريق هائل أخرج منصات إنتاج أساسية عن الخدمة بالكامل، وتسبب في فقدان فوري لملايين الأمتار المكعبة من الغاز الطبيعي يوميًا.

ما الذي يعنيه ضرب حقل بارس؟

في قراءته لخطورة ضرب حقل بارس، يوضح معهد أبحاث السياسة الخارجية أن هذا التطور يمثل نقلة نوعية في المواجهة. ويشير المعهد إلى أن اختيار هذا الهدف تحديدًا يعكس قرارًا استراتيجيًا بنقل المعركة إلى مستوى "كسر العظام" الاقتصادي، حيث تُستخدم الموارد السيادية كأدوات للتركيع والضغط الشامل.

ويعتبر المعهد في أوراقه البحثية أن الهدف النهائي من هذا الاستهداف هو تفخيخ الاستقرار الداخلي عبر شل قدرة الدولة الإيرانية على تقديم الخدمات الأساسية لمواطنيها.

ويدعم التحليل الرقمي الذي وفرته شبكة إيران إنترناشيونال هذه الرؤية بالأرقام القطعية، موضحًا أن الحقل يغطي تقريبًا 80 بالمائة من الاحتياجات المحلية للغاز، وتعتمد عليه محطات توليد الكهرباء والمجمعات الصناعية الكبرى بشكل شبه كلي.

يشرح هذا المعطى الحيوي كيف أن خروج أجزاء من الحقل عن الخدمة سيؤدي حتمًا إلى انقطاعات قاسية في التيار الكهربائي، وهو ما يترجم فورًا إلى أزمة معيشية تضاعف من احتقان الشارع وتزيد من أعباء طهران في خضم حرب إيران المشتعلة حاليًا.

محطة بوشهر النووية.. اللعب على حافة الانصهار

بعيدًا عن حسابات الخسائر المالية والاقتصادية، فتحت العمليات العسكرية التي اقتربت من السواحل الجنوبية بابًا للرعب البيئي العابر للحدود.

وتؤكد الوثائق الميدانية التي راجعتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن مقذوفًا صاروخيًا سقط ودمر مبنى يقع على مسافة 350 مترًا فقط من هيكل المفاعل التشغيلي. ورغم العناية التي حالت دون اختراق المفاعل أو تسجيل تسرب إشعاعي حتى اللحظة، تمثل الحادثة جرس إنذار مرعب للمجتمع الدولي يهدد بكارثة إقليمية.

يتدخل المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، بلهجة تحذيرية غير مسبوقة، ليؤكد في إحاطته الطارئة أن أي نشاط عسكري بالقرب من محطة بوشهر النووية يمثل انتهاكًا كارثيًا لأبسط معايير السلامة والأمن العالميين.

ويضيف أن الطبيعة العشوائية للمقذوفات والطائرات المسيرة تجعل من استبعاد سيناريو التسرب الإشعاعي ضربًا من الخيال، موضحًا أن الوكالة تضع أنظمة المراقبة في الدول المجاورة على أهبة الاستعداد لرصد أي تقلبات خطيرة في مستويات الإشعاع.

الفارق التقني بين المفاعلات ومنشآت التخصيب

يبرز الفارق التقني بوضوح لفهم حجم الكارثة المحتملة؛ فالمنشآت المخصصة لإنتاج اليورانيوم المخصب تقبع في أعماق الجبال وتحظى بتحصينات خرسانية معقدة تقلل من خطر الانتشار الإشعاعي الواسع عند قصفها. في حين أن محطة بوشهر النووية عبارة عن منشأة مدنية تشغيلية لتوليد الكهرباء، وتضم في قلبها وقودًا نوويًا نشطًا يعتمد على أنظمة تبريد بالغة الحساسية.

هذا معناه أن أي ضربة مباشرة تؤدي إلى انقطاع الكهرباء عن مضخات التبريد قد تفضي إلى انصهار نووي كارثي، مما يهدد بنشر نظائر مشعة مدمرة تحملها الرياح والتيارات البحرية لتغطية مساحات شاسعة من مياه الخليج والدول المطلة عليه.

نيران الانتقام تعبر الخليج وتخنق هرمز

أمام هذا الاستنزاف المتعمد، سارعت القيادة الإيرانية إلى تفعيل استراتيجية تصدير الأزمات نحو حلفاء واشنطن والشركاء التجاريين في المنطقة.

تكشف وكالة رويترز في تغطيتها الحصرية أن وسائل الإعلام الحكومية الإيرانية وجهت إنذارات إخلاء استثنائية للعاملين في قطاع الطاقة بكل من المملكة العربية السعودية والإمارات وقطر، معتبرة تلك المواقع أهدافًا مشروعة للرد الانتقامي الفوري.

وسريعًا تحولت هذه التهديدات إلى واقع ميداني خطير، حيث يوثق تقرير صادر عن منصة التحليلات الجيوسياسية تعرض مجمع الغاز الطبيعي المسال في قطر لهجوم أدى إلى إخلاء الموقع وسط حالة من الاستنفار القصوى.

وتُفسر صحيفة نيويورك تايمز هذا المسار بأنه تطبيق حرفي لنظرية الحرب غير المتماثلة، حيث تدرك طهران افتقار إسرائيل لبنية طاقة مكشوفة، لتوجه غضبها نحو الاستثمارات الخليجية الضخمة كرسالة ردع قاسية مفادها أن شل إيران يعني شل الإقليم بأكمله.

وتكتمل أضلاع هذه الأزمة مع انتقال التوتر إلى الممرات المائية، مما أدى إلى اشتعال أزمة مضيق هرمز الاستراتيجي الذي يمر عبره جزء كبير من إنتاج النفط العالمي.

يشير الخبراء إلى أن إطلاق الحرس الثوري لتحذيرات عسكرية متتالية فرض حصارًا مائيًا خانقًا. وتعكس شاشات البورصات حالة الهلع؛ حيث ترصد التحليلات قفزات جنونية في أسعار النفط العالمية، وسط تحذيرات اقتصادية دولية بأن أي تعطيل ممتد للتدفقات عبر المضيق قد يقذف بأسعار برميل النفط إلى مستويات كارثية، مما ينذر بموجة تضخم عالمية قاسية تعتصر الاقتصادات الكبرى والناشئة على حد سواء.

من كسر سقف المواجهة في حرب إيران؟

بعد استعراض هذه التداعيات على الداخل الإيراني والإقليم، يبرز السؤال الأكثر إلحاحًا: من اتخذ القرار بنقل حرب إيران من استهداف القدرات العسكرية المعزولة إلى ضرب الأعصاب الاقتصادية والنووية؟

تتأرجح التغطيات المتاحة في الصحافة العالمية حتى الآن بين توصيف الضربات كفعل إسرائيلي مباشر، وبين وضعها داخل حملة أمريكية-إسرائيلية مشتركة وأوسع نطاقًا.

وتوحي المعطيات الميدانية التي استندت إليها مراكز الأبحاث الغربية بأن إسرائيل هي من دفعت بقوة نحو توسيع بنك الأهداف ليشمل البنية التحتية، في محاولة لفرض أمر واقع جديد يكسر شوكة طهران بشكل نهائي قبل أي تسوية سياسية محتملة.

وفي المقابل، تظهر الولايات المتحدة داخل المشهد بوصفها جزءًا من المظلة الأوسع لهذا التصعيد؛ فهي توفر الغطاء الاستراتيجي وأنظمة الردع الإقليمي لحماية حلفائها من موجات الانتقام، وتستخدم العقوبات وتهديدات التأمين الملاحي لتضييق الخناق في أزمة مضيق هرمز.

ورغم ذلك، تظل نسبة القرار النهائي والحصري لتوسيع دائرة النار نحو قطاع الطاقة ومحيط المفاعلات إلى طرف واحد بحاجة إلى إسناد تاريخي مباشر تتكشف تفاصيله مع انتهاء دوي المدافع، ليبقى المؤكد الوحيد أن أسعار النفط العالمية وأمن منطقة الخليج هما من يدفعان الفاتورة الأكبر لهذا التصعيد الخطير.

السيناريو القادم.. حرب استنزاف مفتوحة

ومع تجاوز المواجهة لحدود الفعل ورد الفعل المباشر، ترجح القراءات السياسية المتخصصة أن المنطقة مقبلة على سيناريو أكثر تعقيدًا يُعرف بـ"التدرج القاسي"، حيث يتسع نطاق ضربات المحور الأمريكي-الإسرائيلي نحو مزيد من الأهداف المزدوجة التي تخدم غايات عسكرية وتتسبب بشلل مدني في آن واحد، في مسعى واضح لدفع طهران نحو حافة الانهيار الداخلي.

هذا ما يوضحه مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS)، الذي يقول إن الخطر القادم في أسواق الطاقة لا ينحصر في استهداف منشأة إضافية بعينها، بل في انتقال عدوى التعطيل إلى مسارات الشحن، وعقود التأمين البحري، وارتفاع "علاوة الخطر" التي ستفرضها الأسواق على كل برميل نفط يغادر الخليج.

وتنسجم هذه الرؤية مع تقديرات أوسع تؤكد أن أثر ضربات الطاقة لن يتبدد مع توقف القصف، بل سيمتد لأشهر طويلة تعاني فيها الأسواق من هشاشة الإمدادات.

وتقدم مجموعة الأزمات الدولية (Crisis Group) مقاربة تحذر من أن طهران قد تعمد إلى رفع كلفة الاستنزاف عبر تكثيف الضغط على حلفاء واشنطن الإقليميين وممراتهم المائية. وتشير المجموعة في تحليلاتها إلى أن هذا النمط من التصعيد يُبقي الجميع على حافة هاوية مستمرة، حيث تُستنزف الأعصاب الاقتصادية لدول المنطقة وسط بحث محموم عن نقطة ردع جديدة لا تفضي بالضرورة إلى استهداف مباشر لمفاعل مثل "بوشهر"، لما يمثله ذلك من فتحٍ لباب كارثة إشعاعية لا يمكن احتواؤها.

وأمام هذا المشهد المتشابك، لم يعد السؤال: متى تتوقف الحرب؟ بل متى يخطئ أحد الأطراف في حساب "الردع الدقيق" لتسقط الصواريخ داخل قلب المفاعل بدلًا من محيطه، أو تُغرق النيران مياه الخليج بدلًا من منصة غاز واحدة، ليجد العالم نفسه أمام خيارين أحلاهما مر: الموت ببطء تحت وطأة انهيار اقتصادي عالمي، أو الموت السريع تحت سحابة إشعاعية لا تعرف حدودًا سياسية؟